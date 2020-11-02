В саду Фонтанного Дома поселится «тень» Бродского
Выставка «Иосиф Бродский. Сохрани мою тень…» пройдёт на свежем воздухе в жанре «поэтический археологии». Здесь будут виды коммуналки, из которой уезжал поэт, окаменевшее пальто, слои обоев со стихами, звуки, профили, голоса. Это проект из цикла «В предлагаемых обстоятельствах», которые используют игровой элемент и всегда затрагивают разные органы чувств.
Выставку создали режиссёр Яна Тумина и творческая мануфактура ПТХ (Маша Небесная, Женя Исаева). Обещают такую режиссуру: гости будут двигаться вдоль садовой стены, на которой «поступают контуры коммунальной квартиры». Общий телефон, кухня с ржавчиной в раковине, чей-то профиль, пальто, билеты в кино. Вы сможете нажать кнопку и услышать, как Бродский читает стихи. Можете дослушать и досмотреть все, а можете зацепить по касательной, в режиме прогулки — наверное, это во многом будет зависеть от переменчивой петербургской погоды.
Археологический антураж и сама традиционная археология в последнее время имеют успех у петербургского зрителя. Организаторы в Фонтанном Доме вспоминают Помпеи, и, видимо, не случайно — многие запомнили выставку из археологического парка, проходившую в манеже Малого Эрмитажа. Затем там же воссоздавали коллекцию маркиза Кампаны. Довольно давно в жанре вымышленной археологии работает арт-группа «Север-7». То ли город у нас слишком молод и хочет казаться взрослее, то ли ещё что, но «археология» по Бродскому наверняка будет тонким, эстетически выверенным проектом. Главное — подгадать с погодой.
Выставка «Иосиф Бродский. Сохрани мою тень…» пройдёт в саду Фонтанного Дома с 4 ноября по 31 декабря. Вход свободный. 14+
Анастасия Семенович