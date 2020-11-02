Началась четырёхдневная рабочая неделя, а на следующий год в эти дни будут каникулы

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября в России новая рабочая неделя будет сокращённой.

В этом году праздник выпал на среду, она стала нерабочим днём. Во предпраздничный вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня сокращается на один час, напоминает 2 ноября РИА «Новости».

В 2021 году в начале ноября россиян ждут маленькие каникулы, а всего праздничных периодов будет шесть: четыре выходных с 4 по 7 ноября, новогодние дни с 1 по 10 января, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14). В следующей году 31 декабря станет выходным, а в 2020-м последний день года – всё ещё рабочий.