FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +8
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
02.11.2020 07:39
0
Печать

Началась четырёхдневная рабочая неделя, а на следующий год в эти дни будут каникулы

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября в России новая рабочая неделя будет сокращённой.

В этом году праздник выпал на среду, она стала нерабочим днём. Во предпраздничный вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня сокращается на один час, напоминает 2 ноября РИА «Новости».

В 2021 году в начале ноября россиян ждут маленькие каникулы, а всего праздничных периодов будет шесть: четыре выходных с 4 по 7 ноября, новогодние дни с 1 по 10 января, а также по три дня в феврале (21-23), марте (6-8), мае (1-3, 8-10) и июне (12-14). В следующей году 31 декабря станет выходным, а в 2020-м последний день года – всё ещё рабочий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний