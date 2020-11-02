Пять человек, в том числе маленький ребёнок, попали в больницы после вечерней аварии с двумя легковыми автомобилями на проспекте Ветеранов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 1 ноября около 22:10 на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого столкнулись «Хёндэ Солярис» под управлением женщины 2000 года рождения и «Лада Калина» под управлением мужчины 1995 года рождения.

Из «Соляриса» медики забрали водителя и пассажира 1999 года рождения в состоянии средней степени тяжести. В «Калине» травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажирка 2000 года рождения, ребёнок 2019 года рождения госпитализирован с лёгкими повреждениями.