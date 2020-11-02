Жёсткое ДТП на Ветеранов попало на видео. Среди пострадавших — младенец
Пять человек, в том числе маленький ребёнок, попали в больницы после вечерней аварии с двумя легковыми автомобилями на проспекте Ветеранов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 1 ноября около 22:10 на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого столкнулись «Хёндэ Солярис» под управлением женщины 2000 года рождения и «Лада Калина» под управлением мужчины 1995 года рождения.
Из «Соляриса» медики забрали водителя и пассажира 1999 года рождения в состоянии средней степени тяжести. В «Калине» травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажирка 2000 года рождения, ребёнок 2019 года рождения госпитализирован с лёгкими повреждениями.
На записи видно, что оба водителя не стали останавливаться на жёлтый сигнал светофора. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что очевидцы и прохожие выломали дверь «Калины», чтобы освободить мужчину. По словам Татьяны, у него, похоже, были сломаны рука и нога, у молодой женщины — перелом ноги, ребёнок, «вроде, в порядке». «Мимо проезжал, многие остановились, чтобы вытащить водителя «Калины», там была его жена и маленький ребёнок. Все живы слава Богу, но с травмами. Полицейские говорили, что виновата девушка за рулем каршеринга, мол пьяная была», — рассказывает Самир. «Мне тоже показалось, что она была пьяна, — добавляет Юлия. — Гаишник бегал за ней вокруг машины, когда она плакала и суетилась».
Точные обстоятельства ДТП и степень вины участников устанавливаются.