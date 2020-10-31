20 лет на пульсе Петербурга вместе с «Фонтанкой». Мужской взгляд

Затягивающие , оперативные , бодрые , полезные , порой агрессивные и местами ехидные . К своему юбилею мы спросили первых читателей «Фонтанки» — что вам нравится и что не нравится в нас .

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив

«Фонтанке» исполнилось 20 лет. И всё это время мы стараемся оперативно рассказывать о самых значимых новостях и показывать Петербург со всех сторон. О том, что такое «Фонтанка», мы спросили тех, кто начал этот путь с нами в 2000 году. Получился исключительно мужской взгляд, но это непреднамеренно.

Алексей, читатель-старожил: «Я на «Фонтанке» 20 лет. Думаю, что из первой тысячи ваших читателей, возможно, что один из первых. Тогда занимался поисковыми системами и, помню, увидел, что ранжируется новое СМИ в каталоге — тогда ещё не было поисковиков. Сначала был культурный шок — офигеть, кто-то публикует новости, которые только что произошли. Уже в течение месяца было понятно, что нашёл прикольное издание. Это ресурс, который оперативно отражает то, что происходит в городе. Таких, наверное, больше не знаю.



С тех пор читаю вас ежедневно. Все новости подряд за весь день, всегда. Просто пробегаюсь — и это даёт определённую картинку города, мира. Понятно, что она немного кривая, потому что смотрю через призму журналистов. И порой видишь действительно важное. Сразу могу вспомнить Охта-центр. Именно от вас получал актуальный поток новостей по интересующему вопросу. Понравилось, что тогда «Фонтанка» не заняла ничью сторону, осталась нейтральной и только освещала. Была над схваткой. Это самое главное, что сейчас в дефиците. Я прочитал и решил, что нужно собирать подписи против. И пошёл.

Меня радует, что большое количество разных новостей. Оперативность, с которой поставляется информация, — это ценно. Уже триггер: чувствуешь, например, запах дым — давай посмотрим на «Фонтанке», они, наверное, уже об этом написали. Не нравятся порой острые взгляды журналистов, некоторая агрессивность».

Сергей Спицын, президент Федерации гольфа Петербурга: «С просмотра ленты новостей на «Фонтанке» начинается моё утро. Обязательно делаю это вечером, а иногда и в середине дня, когда получается. Даже в машине. Потому что, принимая какие-либо решения в бизнесе, важно понимать, что происходит в городе. «Фонтанка» это отражает объективно, в общем, относительно не политизировано и полноценно. Мне нравится позиция, в том числе жизненная, Андрея Константинова. Очень интересно читать комментарии и репортажи Евгения Вышенкова — человек из системы, который знает, как там и что происходит. Людям со стороны — как я — мне кажется, это интересно.



Есть и страшная история, связанная с вами. Когда я открывал в Петербурге первый гольф-клуб, «Дюны», мы построили первую площадку для мини-гольфа, пригласили большое количество журналистов. Происходило это в ноябре, и вы можете вообразить: мы все по колено то ли в воде, то ли в снегу снегу. Представитель «Фонтанки» после открытия мне сказал: «Слушай, ты, конечно, крутой помидор, но мы точно последний раз встречаемся по этому поводу. Ничего не получится». И он это напрасно сказал. 28 сентября мы провели уже 20-й по счёту Кубок Губернатора. Если бы тогда этого не произошло, если бы я слегка не обиделся, то, может быть, не было бы того, что есть сегодня с гольфом в Петербурге. Так что, большое спасибо «Фонтанке».

А ещё благодаря вам в этом году я освоил SUP-серфинг. Мне нравится смотреть на этот замечательный фестиваль: такое шоу, красиво всё, креативно. Посмотрел — и в этом году встал на сап. Мне понравилось. В следующем году тоже буду участвовать и, возможно, даже в чём-то неординарном. Конечно, театральные костюмеры плачут — так сложно соревноваться с фантазией наших горожан и гостей города. Но я тоже могу».

Сергей Елгазин, музыкант, общественный деятель: «Познакомился с «Фонтанкой», когда работал на телевидении: в программе «Сегоднячко», потом руководил корпунктом. Как только вы появились — начали вас читать всей редакцией и искать чрез вас новости. Надеюсь, что и мы вам помогли, потому что пару раз видел у вас материалы по следам наших репортажей. Но с вашей стороны всё-таки было больше.

Сейчас я общественный деятель, лидер движения «Петроград». Мы инициировали множество проектов с вами, очень благодарен. Вы поддерживали в своё время фестиваль к 50-летию Цоя… Кстати, мне довелось поработать немного у вас. С Женей Глюк где-то в 2012 году, когда была «Фонтанки.фм», делали передачу «Птичьи новости». Это была попытка реинкарнации того самого «Сегоднячко», который в своё время пользовался вашими информационными поводами. Попытались возродить формат народных новостей и сделали 10 передач.

Таких, как вы, немного, вы необычные. Вы не всегда объективны, и мне это нравится. Не могу сказать, что нравится всё. Тем не менее, почему-то я захожу каждый день: начинаю его с вашей ленты и ей же заканчиваю. Активно комментирую».

Николай Куценин, коммерческий директор: ««Фонтанка» как медиаресурс — первый, который в принципе у нас в городе образовался как какое-то независимое направление. Читать всегда было интересно. Во-первых, конечно, Евгений Вышенков. Интересный человек с интереснейшей судьбой. Его комментарии, особенно последние по поводу геополитических вопросов, по вопросам, которые касаются взаимодействия с правоохранительными органами — очень ценные. И в целом очень интересные.

Читаю вас уже 18 лет, никогда не регистрировался, так как не видел в этом необходимости, да и формат комментатора никогда не доставлял удовольствия. Нравится вовлечённость в процессы информирования аудитории Петербурга и особое, во многом, независимое мнение. Есть альтернативные точки зрения, и это сейчас важно и интересно. Особое внимание к работе с экспертами, которые показывают непопулярную точку зрения, но в том числе не переходят границы активной пропаганды».

Алексей Васильев, эксперт Российского творческого союза работников культуры:

«Я информационно зависимый человек, и «Фонтанка» помогает держать руку на пульсе. Это здорово. Объективно показывает ситуацию в городе, где и что происходит, какие тенденции, есть хорошие интервью и эксперты, поэтому она всегда в плане информационного источника у меня стоит на первом месте.

Знаю и помню Сашу Горшкова, Андрея Константинова с его «Бандитским Петербургом». Это была эпоха, тем более, я больше половины персонажей лично знал. Когда эти ребята создали сначала АЖУР, потом «Фонтанку», то сразу поставил её в закладки. Главное, что, как считаю, сделала «Фонтанка», — произвела в общем-то цифровую революцию в СМИ, по крайней мере, в Петербурге. Долгое время был приверженцем газет — чтобы бумага шуршала и читать было привычно. Однако «Фонтанка» легко переучила. Сейчас как только открываю страницу в Google — из всех средств массовой информации только «Фонтанка» и ДП. Ни разу не разочаровала.

Вообще моя тематика — это судостроительная отрасль. Я сам человек морской, знаю, что там делается, и именно «Фонтанка» опубликовала многие материалы такого откровенного, расследовательского характера о том, что касалась Объединённой судостроительной корпорации. Многие из них сохранял, они были для меня очень ценны».



Дмитрий, постоянный читатель: «Для меня «Фонтанка» — это источник информации. Даже и не вспомню, как начал читать. Наверное, знакомству с «Фонтанкой» предшествовало знакомство с Андреем Константиновым, после которого стал интересоваться. Тогда это всё было в новинку. С большим интересом читаю о бизнесе и политике, могу выделить рейтинг влияния. Пусть рейтинги субъективны, но вещь, определённо, полезная. По крайней мере, мы видим лидеров, знаковые фигуры, компании. Хороший проект, понравился. Ещё всегда слушаю «Итоги недели с Константиновым». Онайн практически нереально — у кого-то уже выходной, а у кого-то разгар рабочего дня. Поэтому обычно по субботам или воскресеньям нахожу записи и слушаю. Всегда с большим интересом. Контент, который есть, устраивает. Я к нему как-то привык».

Алексей Нилов, один из основателей интернета в Петербурге, компьютерный эксперт: ««Фонтанкой» пользуюсь каждый день. Для меня она остаётся одним из очень важных источников информации. Из вредности не смотрю телевизор — как сгорел в 2004-м. Но могу посмотреть запись чего-то интересного, если увижу ссылку у вас. Интересно читать материалы, связанные с велосипедами — много лет был зампредседателя клуба «Велопитер». Плюс вы писали про клуб PIN-MIX — его организовали ваш бывший внештатный корреспондент Павел Семёнов и я.

По роду своих занятий отслеживал всё новое и интересное, что возникает в петербургском Интернете. Так в своё время на вас вышел. Пытался сделаться хостером для вашего сайта. Честно говоря, уже не помню, почему не сложилось.

Очень интересно на «Фонтанке» почитать публикации, которые либо с помощью моих друзей сделаны, либо в которых они упоминаются. А это, например, материалы, связанные с Интернетом, с новыми законодательными инициативами о госрегулирования — там сплошь мои знакомые вам комментарии дают».

Алексей Богомолов, житель Петербурга: ««Фонтанка» — это, в первую очередь, самые быстрые и свежие новости по Петербургу. Я узнаю о городе от вас в самые короткие сроки — вот это меня привлекает.

Как-то отправлял вам фотографии — увидел в облаках абсолютно круглую дыру, как циркулем расчерченную. Оптическое явление, достаточно редкое.. Даже была премия за лучшую фотографию года или нечто подобное.

Начал читать, когда устроился на работу в 2000 году в банк — я компьютерщик. Урывками, когда мне нужно было смотреть новости, первое, что я нашёл, была «Фонтанка». С тех пор читаю, где бы я ни был. И меня это вполне устраивает. У вас вижу всё: от курса доллара до новостей погоды. Нравится лента — очень удобно, здорово. Разве что порой в некоторых материалах, например, о религиозной жизни, проскальзывает некоторое ехидство. В остальном, пожалуй, есть всё, что нужно». Гражданин нашего города, ваш друг и ваш читатель: «Здравствуйте, уважаемая редакция. Читать газеты меня научил отец еще в Ленинграде. Свой читательский опыт я приобрел со страниц «Ленинских искр» и «Пионерской правды». При переезде в Петербург я, не утратив страсти к новостям своего города и края, перешел с тех страниц на сайт ИД «Фонтанка». Мне ничего от вас не нужно, меня всегда все устраивает... Работайте дальше и дольше... Помните, что я работаю и живу рядом с вами, и хочу чтобы «так продолжалось». Удачи! Она нам всем нужна!»

