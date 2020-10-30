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30.10.2020 17:43
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Университет профсоюзов обязали вернуть деньги за обучение отчисленной студентке. На ее сторону встал суд

Процесс перехода из одного вуза в другой закончился для студентки походом в суд. Всё из-за нежелания альма матер вернуть ей деньги.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 октября, соответствующий иск Юлии Долгой к Гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП) рассмотрел Фрунзенский районный суд.

Осенью 2016 года она заключила с владивостокским филиалом вуза договор о подготовке по основным программам высшего образования. В соответствии с ним обучение с 1-го по 4-й курс проходит на месте подписания контракта, а на 5-м курсе — в Петербурге. Последнее обошлось ей в 25,8 тысячи рублей.

Весной 2019 года она внесла 63,6 тысячи рублей за четвертый курс, но затем передумала учиться СПбГУП и решила перевестись в Российскую таможенную академию, отчислилась и подала заявление о возврате внесенных ею денег. Однако получить их обратно оказалось не так уж просто.

«ГУП отказал, так как данные расходы включают в себя затраты на ремонт и содержание зданий, приобретение учебного оборудования, закупку литературы, выплату заработной платы педагогам и т. д.», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Долгая пошла в суд, где попросила взыскать с вуза оплату за обучение, более пятисот рублей как проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, который, по ее словам, заключался в том, что она боялась остаться без денег.

Ее требования были удовлетворены частично. С СПбГУП взыскали 89 100 рублей, внесенные студенткой за последние два курса, пятьсот рублей процентов, пять тысяч за моральный вред, а также в качестве штрафа назначили 47,5 тысячи рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», это уже не первый случай, когда отчисленные студентки Гуманитарного университета профсоюзов в Петербурге лишь с помощью суда смогли вернуть деньги за несостоявшийся учебный семестр или год. Помимо этого, представители вуза судятся с КГИОП из-за «дачи при саде "Озерки"».

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