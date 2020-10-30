Университет профсоюзов обязали вернуть деньги за обучение отчисленной студентке. На ее сторону встал суд

Осенью 2016 года она заключила с владивостокским филиалом вуза договор о подготовке по основным программам высшего образования. В соответствии с ним обучение с 1-го по 4-й курс проходит на месте подписания контракта, а на 5-м курсе — в Петербурге. Последнее обошлось ей в 25,8 тысячи рублей.

Процесс перехода из одного вуза в другой закончился для студентки походом в суд. Всё из-за нежелания альма матер вернуть ей деньги.

Весной 2019 года она внесла 63,6 тысячи рублей за четвертый курс, но затем передумала учиться СПбГУП и решила перевестись в Российскую таможенную академию, отчислилась и подала заявление о возврате внесенных ею денег. Однако получить их обратно оказалось не так уж просто.



«ГУП отказал, так как данные расходы включают в себя затраты на ремонт и содержание зданий, приобретение учебного оборудования, закупку литературы, выплату заработной платы педагогам и т. д.», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Долгая пошла в суд, где попросила взыскать с вуза оплату за обучение, более пятисот рублей как проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей, который, по ее словам, заключался в том, что она боялась остаться без денег.



Ее требования были удовлетворены частично. С СПбГУП взыскали 89 100 рублей, внесенные студенткой за последние два курса, пятьсот рублей процентов, пять тысяч за моральный вред, а также в качестве штрафа назначили 47,5 тысячи рублей.

