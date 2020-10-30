Прокуратура проверила частные зоопарки Петербурга. Жилплощадь животных надзор устроила не везде
Ненадлежащее содержание животных, просроченное сено и маленькие клетки. Прокуратура Петербурга совместно со специалистами ветеринарной службы проверила частные зоопарки.
Как сообщает надзорное ведомство 30 октября, в рамках рейда проверялись условия содержания животных зоопарками и зоосадами. Они устроили специалистов не везде.
В шести хозяйствующих субъектах, все они частные, принадлежат либо юрлицам, либо числятся за ИА, выявлены факты ненадлежащего содержания животных.
Так, в зоопарке «Гелиосике» на территории «Гелиос отеля» в Зеленогорске содержатся различные виды экзотических животных, грызунов, птиц, рептилий, земноводных, копытных, млекопитающих, которые экспонируются в культурно-зрелищных целях.
При этом прокуроры и ветеринары установили, что у сена, которым кормят парнокопытных, истек срок годности. Отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы на корм, а на мешках с просом и овсом отсутствуют этикетки.
Сами корма, а также овощи и фрукты хранятся в емкостях без соблюдения температурного режима, рядом с чистящими и дезинфицирующими средствами. Помещение, в котором корма хранятся, не оборудовано приборами для измерения температурно-влажностных режимов, поверхности выполнены преимущественно из деревянных материалов, плохо поддающихся качественной мойке и дезинфекции.
«Площадь вольеров, в которых содержатся кролики, нутрии и морские свинки, не обеспечивает пространство и обстановку, удовлетворяющие потребности животных в необходимой физической активности», — сообщили в прокуратуре.
Генеральный директор «Гелиос отеля» Тамара Брусокене в разговоре с «Фонтанкой» подтвердила факт проверки, однако отметила, что никаких предписаний по её итогам отель не получил.
Еще один нарушитель — индивидуальный предприниматель, который держит зоопарк с различными видами экзотических животных, приматов, птиц, рептилий, сумчатых, хищных млекопитающих и рыб на проспекте Энгельса, дом 154, лит. А. По данному адресу находится ТРК «Гранд Каньон», в котором есть среди прочего и зоопарк.
По данному адресу проверяющие выявили, что у некоторых животных, среди которых кенгуру и скунс, отсутствуют зоны с укрытиями, недоступными для людей, куда животные могут беспрепятственно попасть для того, чтобы избежать контактов с посетителями.
Площадь вольеров, в которых содержатся кенгуру и скунс, не обеспечивает пространство и обстановку, удовлетворяющие потребности животных в физической активности, необходимой для поддержания благополучия конкретных видов животных.
Связаться с зоопарком «Фонтанке» не удалось, по указанному на сайте телефону работает автоответчик.
Материалы проверки, сообщает прокуратура, направлены в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
Устранение нарушений поставлено природоохранной прокуратурой на контроль.