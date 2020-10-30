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30.10.2020 16:41
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Прокуратура проверила частные зоопарки Петербурга. Жилплощадь животных надзор устроила не везде

Ненадлежащее содержание животных, просроченное сено и маленькие клетки. Прокуратура Петербурга совместно со специалистами ветеринарной службы проверила частные зоопарки.

Как сообщает надзорное ведомство 30 октября, в рамках рейда проверялись условия содержания животных зоопарками и зоосадами. Они устроили специалистов не везде.

В шести хозяйствующих субъектах, все они частные, принадлежат либо юрлицам, либо числятся за ИА, выявлены факты ненадлежащего содержания животных.

Так, в зоопарке «Гелиосике» на территории «Гелиос отеля» в Зеленогорске содержатся различные виды экзотических животных, грызунов, птиц, рептилий, земноводных, копытных, млекопитающих, которые экспонируются в культурно-зрелищных целях.

При этом прокуроры и ветеринары установили, что у сена, которым кормят парнокопытных, истек срок годности. Отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы на корм, а на мешках с просом и овсом отсутствуют этикетки.

Сами корма, а также овощи и фрукты хранятся в емкостях без соблюдения температурного режима, рядом с чистящими и дезинфицирующими средствами. Помещение, в котором корма хранятся, не оборудовано приборами для измерения температурно-влажностных режимов, поверхности выполнены преимущественно из деревянных материалов, плохо поддающихся качественной мойке и дезинфекции.

«Площадь вольеров, в которых содержатся кролики, нутрии и морские свинки, не обеспечивает пространство и обстановку, удовлетворяющие потребности животных в необходимой физической активности», — сообщили в прокуратуре.

Генеральный директор «Гелиос отеля» Тамара Брусокене в разговоре с «Фонтанкой» подтвердила факт проверки, однако отметила, что никаких предписаний по её итогам отель не получил.

Еще один нарушитель — индивидуальный предприниматель, который держит зоопарк с различными видами экзотических животных, приматов, птиц, рептилий, сумчатых, хищных млекопитающих и рыб на проспекте Энгельса, дом 154, лит. А. По данному адресу находится ТРК «Гранд Каньон», в котором есть среди прочего и зоопарк.

По данному адресу проверяющие выявили, что у некоторых животных, среди которых кенгуру и скунс, отсутствуют зоны с укрытиями, недоступными для людей, куда животные могут беспрепятственно попасть для того, чтобы избежать контактов с посетителями.

Площадь вольеров, в которых содержатся кенгуру и скунс, не обеспечивает пространство и обстановку, удовлетворяющие потребности животных в физической активности, необходимой для поддержания благополучия конкретных видов животных.

Связаться с зоопарком «Фонтанке» не удалось, по указанному на сайте телефону работает автоответчик.

Материалы проверки, сообщает прокуратура, направлены в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Устранение нарушений поставлено природоохранной прокуратурой на контроль.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Бессловестные
dedmoroz_5e4d8827384c2
Для работы с животными нужны высококвалифицированные специалисты и нормативные условия содержания, это дорого и противоречит максимизации прибыли от коммерческой деятельности на животных. Животные - твари бессовестные, вынуждены жить в этих коммерческих тюрьмах. Делать бизнес на беззащитных существах аморально, поэтому частные зоопарки, контактные зоопарки надо законодательно запретить. Достаточно государственных зоопарков в миллионниках, где есть необходимые материальные средства, территории ,помещения и специалисты для этой деятельности.
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