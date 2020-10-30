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30.10.2020 16:14
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Забытые в Пулково часы Longines быстро нашли нового хозяина. Через сутки его задержали

Транспортная полиция смогла меньше чем за сутки вернуть хозяину дорогие брендовые часы.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 30 октября, в краже часов стоимостью 100 тысяч рублей в полицию петербургского аэропорта сообщил пассажир, следовавший из Санкт-Петербурга в Краснодар 28 октября. Он оставил их в коробе во время предполетного досмотра, а когда вернулся, на месте часов не оказалось.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Так как пропажа не нашлась в столе находок, полицейские подняли видеозаписи и увидели, что во время прохождения предполетного досмотра в Москву другой пассажир заметил часы в контейнере.

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник присвоил их себе, после чего проследовал на рейс до Москвы. На следующий день, по возвращении из столицы, в аэропорту Пулково он был задержан сотрудниками», — сообщает ведомство.

46-летнего мужчину, который представился сотрудникам правопорядка безработным, препроводили в отдел. Похищенный аксессуар красовался у него на руке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

Похищенное изъято и передано владельцу.

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Комментарии (8)

firma
У Патриарха были за двести тысяч, но евро. Которых на руке не было, а в лакированном столе отражались.
p-ro100
100000 рублей, не евро?
Что это за "Лонжин"? Это "Лажин" какой-то!)
Агроном аэродрома
Круто раскрутили сверхзапутанное дело! Достойно медали и материального поощрения.
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