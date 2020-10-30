Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 30 октября, в краже часов стоимостью 100 тысяч рублей в полицию петербургского аэропорта сообщил пассажир, следовавший из Санкт-Петербурга в Краснодар 28 октября. Он оставил их в коробе во время предполетного досмотра, а когда вернулся, на месте часов не оказалось.

Так как пропажа не нашлась в столе находок, полицейские подняли видеозаписи и увидели, что во время прохождения предполетного досмотра в Москву другой пассажир заметил часы в контейнере.

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник присвоил их себе, после чего проследовал на рейс до Москвы. На следующий день, по возвращении из столицы, в аэропорту Пулково он был задержан сотрудниками», — сообщает ведомство.



46-летнего мужчину, который представился сотрудникам правопорядка безработным, препроводили в отдел. Похищенный аксессуар красовался у него на руке.



Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке.



Похищенное изъято и передано владельцу.

