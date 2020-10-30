Дирекцию по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО возглавила Ирина Герун
Генеральным директором АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» стала Ирина Герун. Такое решение принял Наблюдательный совет дирекции, сообщили 30 октября в комитете по транспорту.
Ирина Герун родилась в 1979 году. Окончила Петербургский государственный университет и Северо-Западную академию государственной службы. Работала в «Транспортной дирекции Олимпийских игр», в «Транспортной дирекции ЧМ по футболу 2018 года в Российской Федерации» и в Министерстве транспорта Российской Федерации. В дирекцию пришла в 2017 году, с мая 2020 года являлась и. о. директора.
«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» учреждена в 2013 году правительством РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области. Цель организации — наладить взаимодействие между субъектами транспортной инфраструктуры региона при реализации комплексных проектов развития, в том числе в форме государственно-частного партнерства.