Суд зарегистрировал иск на 1,75 млрд рублей к Юрию Рыднику и другим бывшим совладельцам «Балтинвестбанка». Претензии приплыли к петербуржцам из Самары

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск самарской компании «Волгаметком» в отношении пяти предпринимателей, включая бывшего председателя совета директоров и совладельца «Балтинвестбанка» Юрия Рыдника. Информация об этом появилась в системе СПАРК 30 октября. Сумма требований истца составила 1,75 млрд рублей. Обращению в суд предшествовало запутанное уголовное дело о мошенничестве.

С заявлением в суд от имени «Волгаметкома» обратился конкурсный управляющий компании Николай Шмыков. Фирма зарегистрирована в Самарской области, в декабре 2019 года суд признал ее банкротом и открыл конкурсное производство.

Ответчиками по делу выступают пятеро: бывшие совладельцы «Балтинвестбанка» Юрий Рыдник, Вадим Егиазаров (в данных картотеки его фамилия написана с ошибкой: «Егизаров», но имя и отчество совпадают) и Александр Швидак, которые ранее состояли в совете директоров кредитной организации, а также владелец петербургской компании «ИнвестСтройПроект» Виталий Страшинский и ее ликвидатор Андрей Зуев. Фирма перестала существовать в декабре 2016 года. Столкнувшийся с финансовыми трудностями «Балтинвестбанк» сейчас санируется «Абсолют банком». Согласно картотеке арбитражных дел, «Волгаметком» и «ИнвестСтройПроект» уже привлекались, правда, как третьи лица по делу от декабря 2019 года, которое инициировал один из кредиторов должника, индивидуальный предприниматель Амир Юскин. Он попытался добиться от Межрайонной инспекции ФНС № 15 по Петербургу отмены записи о ликвидации «ИнвестСтройПроекта». Суд установил, что «Волгаметком» являлось контрагентом ликвидированного «ИнвестСтройПроекта», в 2013 году должник перечислил петербургской фирме 1,75 млрд рублей, «при этом встречное предоставление получено не было». Юскин решил, что в налоговую были предоставлены недостоверные сведения и ликвидация «ИнвестСтройПроекта» нарушает права «Волгаметкома» и его кредиторов. 12 октября 2020 года суд отклонил его требования.

В рамках дела о банкротстве «Волгаметкома» о перечислении миллиардной суммы впервые заявило УФНС России по Самарской области. Параллельно этому МВД Башкирии расследует уголовное дело о мошенничестве, в котором подозреваются «неустановленные руководители» этой компании. В марте 2020 года в рамках этого дела допросили экс-совладельцев «Балтинвестбанка» Егиазарова и Швидака, сообщал портал «ВолгаНьюс». Их называют реальными бенефициарами «Волгаметкома». Швидак — известный в Самаре бизнесмен, но в последнее время его дела сильно ухудшились. Как писал 63.ru, 28 октября суд арестовал его по делу о мошенничестве в компании «Волгатеплоснаб», которая управляла котельными в Самаре. Допустим, связать всех четырех предпринимателей с деятельностью «Волгаметкома» можно, но какова в этой истории роль Юрия Рыдника, пока не вполне понятно. «Субсидиарная ответственность внебанкротная контролирующих должника лиц и управляющих процессом вывода денежных средств. Там сеть взаимосвязанных сделок», — ответил «Фонтанке» конкурсный управляющий «Волгаметкома» на вопрос о сути заявления. Основаниями для его подачи, по словам Шмыкова, стали позиция налоговой и показания по расследуемому уголовному делу в отношении руководства компании.