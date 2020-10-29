Как и за что «Газпром» увольнял тренеров «Зенита»

После трех поражений «Зенита» подряд некоторые болельщики и журналисты заговорили об отставке Сергея Семака. Отдел спорта «Фонтанки» вспомнил, за что в эпоху «Газпрома» увольняли предыдущих главных тренеров из петербургского клуба.

Роберто Манчини Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив

Майя Семак, дочь главного тренера Сергея Семака, в четверг, 29 октября, пожаловалась в своем инстаграме на поток сообщений с оскорблениями. Судя по скриншотам экрана её смартфона, неравнодушные болельщики в разных формах интересовались у девушки, когда же отец подаст в отставку. Мы изучили вопрос и выяснили, что при «Газпроме» тренеры почти никогда не уходили в середине сезона, а три поражения подряд никогда не становились причиной для увольнения.

Властимил Петржела

29 ноября 2002 — 3 мая 2006



При Петржеле в «Зените» началась эпоха «Газпрома». Амбиции резко возросли («три Кубка УЕФА за десять ближайших лет», — обещал тогдашний президент клуба Сергей Фурсенко), и единственная серебряная медаль за четыре года под руководством чешского специалиста уже не устраивала новое руководство. Сюда же добавились проблемы с самодисциплиной и пристрастием к азартным играм. По одной из версий, боссы «Газпрома» в любом случае собирались уволить Петржелу по окончании сезона, даже если бы он выиграл чемпионство, но два обидных подряд поражения — от «Спартака» (1:4) и ЦСКА (0:1) — стали удобным поводом. К тому же сам Петржела после игры со «Спартаком» позволил себе ряд непростительных замечаний.

«В таких условиях мне очень сложно работать, поэтому я думаю, что меня скоро выгонят из клуба. Таких игроков, как Эрик Хаген, надо больше. Очень сложная ситуация сложилась в клубе, но, тем не менее, у меня есть «Зенит» — команда, с которой я хотел бы добиться всего. Но у меня нет поддержки со стороны руководства. Мне не нравится, когда что-то делается у меня за спиной», — заявил тогда Петржела.



«Наверно, мне стоило вести себя иначе, тем более что ни с Сергеем Фурсенко, ни с «Газпромом» у меня не было никаких конфликтов», — спустя годы признает чешский тренер.

Дик Адвокат

26 июня 2006 — 10 августа 2009

Под руководством Адвоката амбициозные планы Сергея Фурсенко, казалось, начали сбываться. «Зенит» с голландским специалистом выиграл первый в своей истории чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок. Однако затем в Европу уехали играть лидеры Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и Павел Погребняк, а на замену им были куплены такие футболисты, как Сергей Корниленко и Алессандро Розина.

Как и Петржелу, Адвоката бесило, что руководство клуба не обращает внимания на его требования усилить команду. В частности, Розина был куплен в обход мнения главного тренера.

В результате поражения от «Ахмата» (2:3) и ничьей с «Рубином» петербуржцы заняли по итогам первого круга чемпионата России-2009 шестое место. На старте второго круга «Зенит» провел еще три матча без побед. Черту подвел провал в игре с «Томью» (0:2) 9 августа. На следующий день было объявлено об отставке Адвоката.



— Лучшие игроки стали нас покидать, — объяснял впоследствии Адвокат. — Это естественный процесс, но я хотел лидеров кем-то заменить. Говорил об этом руководству, и не раз. Со мной соглашались, а потом просто уволили. Под нового тренера купили игроков на десятки миллионов. Это было странно. Мне казалось, я многое сделал для «Зенита». Да, мы вместе вывели клуб на совершенно новый уровень. Но я — важная часть этого «мы» и потому заслужил уважения. Мне же просто позвонил Дюков и сухо сообщил: «Дик, совет директоров тебя уволил». Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо!

Лучано Спаллетти

11 декабря 2009 — 11 марта 2014

Под руководством Спаллетти «Зенит» дважды выиграл чемпионат России (2010 и 2012) и впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. К моменту отставки итальянского тренера «Зенит» хоть и шел на втором месте в чемпионате, отставая всего на два очка от лидирующего «Локомотива», но имел всего одну победу в шести последних матчах РПЛ. А в Лиге чемпионов петербуржцы уступили той же «Боруссии» дома в первом матче 1/8 финала (2:4). Последней каплей для боссов «Зенита» стала нулевая ничья в Петербурге — опять в матче с «Томью».



Кстати, официально Спаллетти не отправили в отставку, а всего лишь отстранили. Иначе пришлось бы единовременно выплатить итальянцу огромную неустойку, что отрицательно сказалось бы на соблюдении правила финансового фэйр-плей. По неофициальным данным, до завершения сезона-2014/15 Спаллетти каждый месяц выплачивали по 300 тысяч евро в месяц. При этом он продолжал жить в роскошной квартире на Крестовском острове, которую ему оплачивал клуб.

Перед своей отставкой Спаллетти обвинял в неудачах команды только себя: «Возможно, того, что я делаю, недостаточно, возможно, я в чем-то ошибаюсь, но я делаю все, что в моих силах», — говорил Спаллетти. А уже после отставки он был едва ли не первым тренером, кто расстался с клубом на добром слове.

«Спасибо «Зениту». И спасибо Алексею Миллеру, который дал мне возможность разделить это невероятное время с этим ярким и великим городом», — заявил тогда Спаллетти.

Андре Виллаш-Боаш

20 марта 2014 — 21 мая 2016

За пару недель до отставки Виллаша-Боаша «Зенит» под его руководством в третий раз в своей истории выиграл Кубок России, победив в финале ЦСКА (4:1). В чемпионате России дела шли не так гладко. Петербуржцы стали лишь третьими, впервые за семь лет оставшись без Лиги чемпионов. Это во многом предопределило судьбу Виллаша-Боаша. Однако сам португальский специалист тоже был не готов продолжать работать в чемпионате, где лимит на легионеров меняют за неделю до старта сезона. Об этом он неоднократно и довольно резко высказывался на послематчевых пресс-конференциях.



— Проблема в том, что у нас в составе много иностранцев, а когда правила соревнования меняются за одну неделю до старта, к этому невозможно быть готовым, — говорил Виллаш-Боаш за полгода до своего ухода. — Нигде в мире подобное не может произойти. Здесь же есть один человек, который может решать любые вопросы, принимать любые решения за всех. Это чемпионат Мутко, а «Зенит» не может играть в чемпионате Мутко.

Мирча Луческу

24 мая 2016 — 28 мая 2017

Справедливости ради, одновременно с приходом Луческу «Зенит» продал сразу трех ведущих игроков — Халка, Витселя и Гарая. Никого даже близко сопоставимого по уровню с ними куплено не было. Такие фамилии, как Юсупов, Эрнани, Цаллагов, Молло, сейчас даже смешно вспоминать. При этом Луческу перессорился со всеми, с кем только мог, назвал «Зенит-2» бесполезной командой, чем обострил и без того натянутые отношения внутри клуба. Доходило до того, что румынский тренер публично психовал и уходил с пресс-конференций https://www.fontanka.ru/2017/05/17/163/.



В итоге «Зенит» занял третье место и остался без Лиги чемпионов второй год подряд. С решением руководства клуба уволить Луческу в этой ситуации было не поспорить при всем желании.

Роберто Манчини

1 июня 2017 — 14 мая 2018

С Манчини после Луческу было связано много ожиданий. Итальянец был известен по своей работе с «Манчестер Сити», «Интером», «Лацио» и «Галатасараем». Однако итог оказался еще хуже.

Под руководством Манчини «Зенит» провел 44 официальных матча, в которых одержал 21 победу, 13 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. В итоге «Зенит» занял пятое место — это худший результат за десять лет. Третий сезон подряд петербуржцы остались без Лиги чемпионов.

«Мне там было хорошо. Я обрел чудесный опыт в Санкт-Петербурге», — говорил Манчини спустя несколько месяцев после увольнения из «Зенита».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

