В Петербурге четверо дошкольников попали в больницу с сальмонеллёзом. Детский сад проверяет Роспотребнадзор

Четверо воспитанников детского сада №92 в Красносельском районе госпитализированы. Об этом «Фонтанке» сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга 29 октября.



Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование в 92-м детском саду на улице Маршала Казакова. Симптомы острой кишечной инфекции возникли у 7 детей в возрасте от 2 до 7 лет и одного взрослого. Четверых дошкольников госпитализировали в 22-ю и 5-ю детские больницы. Врачи диагностировали у них сальмонеллёзную инфекцию.



На данный момент в учреждении проведена дезинфекция, для исследования взяты смывы с инвентаря и рук сотрудников пищеблока. «Медицинскими работниками осмотрены контактные дети и сотрудники детского сада, осуществлён забор материала для бактериологических и вирусологических исследований. Установлено медицинское наблюдение за контактными лицами», — добавили в Роспотребнадзоре.

