FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
77.55р91.26р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
29.10.2020 16:20
0
Печать

В Петербурге четверо дошкольников попали в больницу с сальмонеллёзом. Детский сад проверяет Роспотребнадзор

Четверо воспитанников детского сада №92 в Красносельском районе госпитализированы. Об этом «Фонтанке» сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга 29 октября.

Специалисты ведомства проводят эпидемиологическое расследование в 92-м детском саду на улице Маршала Казакова. Симптомы острой кишечной инфекции возникли у 7 детей в возрасте от 2 до 7 лет и одного взрослого. Четверых дошкольников госпитализировали в 22-ю и 5-ю детские больницы. Врачи диагностировали у них сальмонеллёзную инфекцию.

На данный момент в учреждении проведена дезинфекция, для исследования взяты смывы с инвентаря и рук сотрудников пищеблока. «Медицинскими работниками осмотрены контактные дети и сотрудники детского сада, осуществлён забор материала для бактериологических и вирусологических исследований. Установлено медицинское наблюдение за контактными лицами», — добавили в Роспотребнадзоре.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний