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29.10.2020 14:21
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Под Петербургом нашли тело молодого бизнесмена. В соцсетях он рассказал, где его искать

Тело петербуржца обнаружили в лесу Ломоносовского района. Рядом лежало ружье марки «Беретта». Место, где его искать, мужчина отметил на странице в соцсети.

Сообщение о погибшем поступило в полицию накануне, сообщает 29 октября 47news. На обочине Гостилицкого шоссе водители заметили брошенный «Ниссан Мурано». Хозяина нашли в лесу, в двадцати метрах от машины. В салоне нашлась записка. Ружье, лежавшее возле тела, по предварительной информации, принадлежит погибшему.

Мужчина 24 лет был зарегистрирован в Ломоносове, пишет портал. Торговал в Интернете и вел блог о своей жизни.

В среду, 28 октября, в другом районе Ленинградской области — Гатчинском — нашли тело судьи с огнестрельным ранением. Рядом также было ружье.

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Комментарии (1)

hal9000
Интернет и водка до хорошего не доведут...вроде Ниссан Мурано...зарабатывал наверно хорошо..уж побольше чем я со своими тридцатью тыщами в месяц минус НДФЛ..итого двадцать семь минус коммуналки фигалки..минус подорожник минус бензин ..штаны купить..итого тыщ 5 останется на месяц..какой тут Ниссан Мурано купиш...
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