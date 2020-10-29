Под Петербургом нашли тело молодого бизнесмена. В соцсетях он рассказал, где его искать

Тело петербуржца обнаружили в лесу Ломоносовского района. Рядом лежало ружье марки «Беретта». Место, где его искать, мужчина отметил на странице в соцсети.



Сообщение о погибшем поступило в полицию накануне, сообщает 29 октября 47news. На обочине Гостилицкого шоссе водители заметили брошенный «Ниссан Мурано». Хозяина нашли в лесу, в двадцати метрах от машины. В салоне нашлась записка. Ружье, лежавшее возле тела, по предварительной информации, принадлежит погибшему.



Мужчина 24 лет был зарегистрирован в Ломоносове, пишет портал. Торговал в Интернете и вел блог о своей жизни.

