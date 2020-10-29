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29.10.2020 09:29
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«Закладчик» с Васильевского попался с товаром на кармане. Еще сотни домашних заготовок отправились на экспертизу

Сотрудники полиции задержали «кладовщика-закладчика», работающего на один из интернет-магазинов даркнета. Один визит к нему домой и по нескольким адресам возможного сбыта привели их к сотне свертков и закладок с запрещенным содержимым.

Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, полицейские задержали 22-летнего жителя Наличной улицы с пропиской в Киришах. Предвидя близкое общение с сотрудниками правоохранительных органов, он попытался избавиться от восьми ярких пакетиков, перемотанных изолентой.

Фото: ГУ МВД
Фото: ГУ МВД

Чуть позже экспертиза установит, что как минимум в одном из них находился синтетический наркотик массой почти два грамма. Это обстоятельство навело полицейских на мысль побывать у задержанного в гостях. Визит к нему домой превзошел все ожидания: по месту жительства он хранил более 250 таких же свертков, семь пакетиков с белым порошком, один с неустановленным веществом черного цвета, а также оборудование для взвешивания и упаковки товара.

Полицейскими также были установлены координаты 114 «закладок» на территории Василеостровского района Петербурга и 53-х аналогичных в Киришском районе Ленобласти.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в ходе проверки личности задержанного сотрудники районного отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что он работает «кладовщиком-закладчиком» на один из интернет-магазинов, функционирующих через даркнет. Сейчас молодой человек находится под стражей. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств.

Ровно неделю назад сотрудники полиции поймали мужчину, который посвятил себя аналогичной работе. Его территорией сбыта также был Васильевский остров.

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Комментарии (3)

bombaleilo
Закатать лет на 20
DrDick
Удивительно, у нас на стене дома уже год висит штампованный оттиск с рекламой наркоты, а псевдоохранительным органам дела нет.
Mr_Pu
Теперь дурачок поедет лет на 8...
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