Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, полицейские задержали 22-летнего жителя Наличной улицы с пропиской в Киришах. Предвидя близкое общение с сотрудниками правоохранительных органов, он попытался избавиться от восьми ярких пакетиков, перемотанных изолентой.

Сотрудники полиции задержали «кладовщика-закладчика», работающего на один из интернет-магазинов даркнета. Один визит к нему домой и по нескольким адресам возможного сбыта привели их к сотне свертков и закладок с запрещенным содержимым.

Чуть позже экспертиза установит, что как минимум в одном из них находился синтетический наркотик массой почти два грамма. Это обстоятельство навело полицейских на мысль побывать у задержанного в гостях. Визит к нему домой превзошел все ожидания: по месту жительства он хранил более 250 таких же свертков, семь пакетиков с белым порошком, один с неустановленным веществом черного цвета, а также оборудование для взвешивания и упаковки товара.

Полицейскими также были установлены координаты 114 «закладок» на территории Василеостровского района Петербурга и 53-х аналогичных в Киришском районе Ленобласти.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в ходе проверки личности задержанного сотрудники районного отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что он работает «кладовщиком-закладчиком» на один из интернет-магазинов, функционирующих через даркнет. Сейчас молодой человек находится под стражей. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств.