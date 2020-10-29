В Приморье школьник схватился за стул и пригрозил убить учителя за тройку по английскому

Взбешенный низкой оценкой своих знаний школьник в Приморье пригрозил убийством учителю. Схватиться за стул заставила тройка по иностранному языку.



Конфликт вылился в уголовное дело об угрозе убийством, сообщает 29 октября краевой Следственный комитет. По данным СК, в декабре прошлого года учащийся 11 класса одной из школ Лесозаводска узнал о том, что его рвение в английском языке не тянет больше, чем на три балла.



По версии следствия, услышав новости, 17-летний юноша, в «оскорбительной и агрессивной форме высказал ей слова угрозы убийством, хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал».

