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29.10.2020 08:24
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В Приморье школьник схватился за стул и пригрозил убить учителя за тройку по английскому

Взбешенный низкой оценкой своих знаний школьник в Приморье пригрозил убийством учителю. Схватиться за стул заставила тройка по иностранному языку.

Конфликт вылился в уголовное дело об угрозе убийством, сообщает 29 октября краевой Следственный комитет. По данным СК, в декабре прошлого года учащийся 11 класса одной из школ Лесозаводска узнал о том, что его рвение в английском языке не тянет больше, чем на три балла.

По версии следствия, услышав новости, 17-летний юноша, в «оскорбительной и агрессивной форме высказал ей слова угрозы убийством, хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал».

Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье и угрозам поверила.

Обвиняемый школьник выплатил учителю компенсацию морального вреда. «В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа», - добавили в СК.

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Комментарии (3)

hayalci33
Посмотрите на ситуацию в другой плоскости. Доведение до такого состояния - тоже немаловажный факт. Может данный учитель вела себя с учеником непрофессионально, унижала его. Не всем дано английский познать.
Fjfef
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