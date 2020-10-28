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28.10.2020 18:48
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Власти Петербурга разрабатывают варианты дистанционного обучения для школ

Комбинированную форму обучения разрабатывают для петербургских школ на время пандемии коронавируса. Об этом в эфире передачи «Инсайд» на сайте «Фонтанки» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 28 октября.

Она подчеркнула, что значительная часть родителей уже готова перевести на дистанционное обучение своих детей. Сейчас в Смольном разрабатывают возможные варианты, как организовать этот процесс.

Родителям хотят разрешить переводить детей на семейное обучение на определённый срок, например на четверть. При этом готовится система полноценных онлайн-уроков для целых параллелей классов. Таким образом, одну и ту же программу смогут осваивать ученики, занимающиеся дома и в стенах школы.

До 9 ноября школьники в Петербурге находятся на каникулах. Второй раз продлевать отдых учащимся не планируют.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

pregatus
"Комбинированная форма" - изображают деятельность, но при этом из бункера строго рявкнули "никакого карантина", "оснований нет", "второй волны нет". Вот и минздрав запретил медикам разговаривать - враньё про ситуацию с вирусом на себя возьмёт, централизованно.

Сейчас ещё статистику подрисуют и будут орать что "достигли плато".
nnav
Для своего ребенка я бы проголосовала за дистанс, он усидчив, ответственен и хорошо воспринимает информацию самостоятельно, в школе откровенно слабая программа и у нас бы стало больше времени на усиленное обучение из-за отсутствия дороги дом-школа-дом. Но! Полноценное дистанционное обучение для всех (большинства) возможно только при 1). граммотной организации процесса общения учителей через конференции - этого нет в большинстве школ, ни желания нет организовать это у администрации, ни желания нет реализовать у учителей 2) один родитель не работает.
184079852
Вообще-то в городе уже лет десять существует Центр оценки качества образования и информационных технологий (СПб ЦОКОиИТ), в функции которого входит "создание региональной системы дистанционного образования". Они за это денежки получают. А воз, как водится, и ныне там.
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