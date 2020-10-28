Власти Петербурга разрабатывают варианты дистанционного обучения для школ

Комбинированную форму обучения разрабатывают для петербургских школ на время пандемии коронавируса. Об этом в эфире передачи «Инсайд» на сайте «Фонтанки» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 28 октября.



Она подчеркнула, что значительная часть родителей уже готова перевести на дистанционное обучение своих детей. Сейчас в Смольном разрабатывают возможные варианты, как организовать этот процесс.



Родителям хотят разрешить переводить детей на семейное обучение на определённый срок, например на четверть. При этом готовится система полноценных онлайн-уроков для целых параллелей классов. Таким образом, одну и ту же программу смогут осваивать ученики, занимающиеся дома и в стенах школы.

