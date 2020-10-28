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28.10.2020 17:35
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Судьи из Петербурга Безбородов и Левников отстранены от работы после матча «Краснодар» — «Спартак». Их обвинили в предвзятости

Петербургские футбольные судьи Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы по итогам работы на матче «Краснодар» — «Спартак» (1:3). Как сообщает в среду, 28 октября, «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в РФС, к арбитрам будут применены санкции.

Кирилл Левников
Кирилл ЛевниковФото: Дмитрий Коротаев/«Коммерсантъ»
Владислав Безбородов
Владислав БезбородовФото: Дмитрий Коротаев/«Коммерсантъ»

Отмечается, что формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий и действовали в соответствии с правилами игры. Однако в РФС решили, что судейство было необъективным.

Матч «Краснодар» — «Спартак» (1:3) прошел 24 октября. На следующий день генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг раскритиковал работу главного арбитра встречи Владислава Безбородова и судью на ВАР Кирилла Левникова. В частности, Хашиг назвал их работу предвзятой из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.

Ранее от работы отстраняли еще одного петербургского рефери — Василия Казарцева. Он также подвергся жесткой критике после работы на матче с участием московского «Спартака» и был отстранен на продолжительное время.

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Комментарии (1)

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