Петербургские футбольные судьи Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы по итогам работы на матче «Краснодар» — «Спартак» (1:3). Как сообщает в среду, 28 октября, «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в РФС, к арбитрам будут применены санкции.

Отмечается, что формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий и действовали в соответствии с правилами игры. Однако в РФС решили, что судейство было необъективным.



Матч «Краснодар» — «Спартак» (1:3) прошел 24 октября. На следующий день генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг раскритиковал работу главного арбитра встречи Владислава Безбородова и судью на ВАР Кирилла Левникова. В частности, Хашиг назвал их работу предвзятой из-за засчитанного гола Эсекьеля Понсе.

