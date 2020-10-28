Памятник Александру Пушкину и фонтан на Пулковском шоссе получили подсветку. Так была подчеркнута их историческая ценность.
Об установке освещения памятников 28 октября сообщает ГБУ «Ленсвет». В темное время суток теперь можно разглядеть скульптурную композицию «Фонтан-грот-поилка "Четыре сфинкса"», она установлена на разделительной полосе напротив дома 53 по Пулковскому шоссе. Установлен памятник был еще в XIX веке, он представляет собой купол в восемь метров высотой, по углам которого лежат четыре гранитных сфинкса. Раньше он служил не только как декоративный элемент, но имел и практическое назначение — из чаш пили лошади путников, которые из Петербурга направлялись в Царское Село.
Второй подсвеченный памятник, Александру Сергеевичу Пушкину, стоит на перекрестке Пулковского и Петербургского шоссе, неподалеку от сфинксов. Он был установлен в 1956 году. В 2014 году его планировалось перенести, однако еще через два года от идеи городские власти отказались.