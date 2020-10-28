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28.10.2020 16:36
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На Пулковском шоссе подсветили Пушкина и четырех сфинксов

Памятник Александру Пушкину и фонтан на Пулковском шоссе получили подсветку. Так была подчеркнута их историческая ценность.

Фото: пресс-служба ГБУ «Ленсвет»
Фото: пресс-служба ГБУ «Ленсвет»

Об установке освещения памятников 28 октября сообщает ГБУ «Ленсвет». В темное время суток теперь можно разглядеть скульптурную композицию «Фонтан-грот-поилка "Четыре сфинкса"», она установлена на разделительной полосе напротив дома 53 по Пулковскому шоссе. Установлен памятник был еще в XIX веке, он представляет собой купол в восемь метров высотой, по углам которого лежат четыре гранитных сфинкса. Раньше он служил не только как декоративный элемент, но имел и практическое назначение — из чаш пили лошади путников, которые из Петербурга направлялись в Царское Село.

Второй подсвеченный памятник, Александру Сергеевичу Пушкину, стоит на перекрестке Пулковского и Петербургского шоссе, неподалеку от сфинксов. Он был установлен в 1956 году. В 2014 году его планировалось перенести, однако еще через два года от идеи городские власти отказались.

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Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
Под новый год очень красивая подсветка этой поилки с сфинксами. Почему-то не написали, как в народе это называется - «четыре ведьмы».
doorbal_
в 1997 году наблюдал аварию именно в этом месте. Водитель прижался к бордюру отделяющему дорогу от разделительной полосы и выскочил на эту полосу сбив опору освещения. Вероятно засмотрелся на культурные композиции, которые некому там осматривать кроме водителей.
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