«Левада»: Россияне поверили в царствие небесное и загробную жизнь. В 1991 году атеистов было больше

Без учета тех, кто затруднился ответить на опрос, 53% россиян верят и «скорее всего верят» в жизнь после смерти (самый высокий показатель в 2017 — 58%, самый низкий в 1991 — 39%), 57% в царствие небесное (самый высокий показатель в 2008 — 72%, самый низкий в 1991 — 36%), 52% в религиозные чудеса (самый высокий показатель в 2010 — 64%, самый низкий в 1991 — 40%) и 52% верят в сглаз и порчу (самый высокий показатель в 1991 — 72%, самый низкий в 2020 — 52%).

Больше половины россиян верят в загробную жизнь, царствие небесное, религиозные чудеса, сглазы и порчу. При этом, по сравнению с 1991 годом, процент поклонников эзотерики растет.

63% опрошенных исповедуют православие, 7% — ислам, меньше процента респондентов относят себя к протестантам, столько же к католикам, и так же мало к иудеям. Еще 26% не являются верующими, а 2% не смогли определиться.

Из православных, которые регулярно ходят в церковь, 65% верят в загробную жизнь, 73% — в царствие небесное, 70% — в религиозные чудеса, 61% — в сглаз и порчу.



Православные, которые или не ходят в церковь, или посещают ее реже раза в год, настроены более скептически: 45% верят в жизнь после смерти, 50% — в царствие небесное, 42% — в религиозные чудеса, 53% — в сглаз, порчу.

Среди атеистов в загробную жизнь верят 19%, в царствие небесное — 14%, в религиозные чудеса — 12% и сглаз, порчу — 26%.

В церковь или молельный дом раз в неделю или чаще ходят 5% опрошенных, 9% — раз в месяц и чаще, 21% исправно посещают храмы несколько раз в году, 17% — один-два раза в год, 19% — реже раза в год, 28% — никогда не посещают.



Опрос проведен с 25 по 30 сентября 2020 года среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось на дому в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ через личное интервью.