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28.10.2020 13:21
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«Левада»: Россияне поверили в царствие небесное и загробную жизнь. В 1991 году атеистов было больше

Больше половины россиян верят в загробную жизнь, царствие небесное, религиозные чудеса, сглазы и порчу. При этом, по сравнению с 1991 годом, процент поклонников эзотерики растет.

Результаты опроса «Левада-центр» (внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) опубликовал 28 октября.

Без учета тех, кто затруднился ответить на опрос, 53% россиян верят и «скорее всего верят» в жизнь после смерти (самый высокий показатель в 2017 — 58%, самый низкий в 1991 — 39%), 57% в царствие небесное (самый высокий показатель в 2008 — 72%, самый низкий в 1991 — 36%), 52% в религиозные чудеса (самый высокий показатель в 2010 — 64%, самый низкий в 1991 — 40%) и 52% верят в сглаз и порчу (самый высокий показатель в 1991 — 72%, самый низкий в 2020 — 52%).

63% опрошенных исповедуют православие, 7% — ислам, меньше процента респондентов относят себя к протестантам, столько же к католикам, и так же мало к иудеям. Еще 26% не являются верующими, а 2% не смогли определиться.

Из православных, которые регулярно ходят в церковь, 65% верят в загробную жизнь, 73% — в царствие небесное, 70% — в религиозные чудеса, 61% — в сглаз и порчу.

Православные, которые или не ходят в церковь, или посещают ее реже раза в год, настроены более скептически: 45% верят в жизнь после смерти, 50% — в царствие небесное, 42% — в религиозные чудеса, 53% — в сглаз, порчу.

Среди атеистов в загробную жизнь верят 19%, в царствие небесное — 14%, в религиозные чудеса — 12% и сглаз, порчу — 26%.

В церковь или молельный дом раз в неделю или чаще ходят 5% опрошенных, 9% — раз в месяц и чаще, 21% исправно посещают храмы несколько раз в году, 17% — один-два раза в год, 19% — реже раза в год, 28% — никогда не посещают.

Опрос проведен с 25 по 30 сентября 2020 года среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось на дому в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ через личное интервью.

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Комментарии (16)

Андрей К._5e4ce28835681
С какой скоростью растет дебилизм! Попы должны молиться на министерство образования, которое уничтожило само образование, заменив его образовательными услугами. Детей в школе учат чему угодно, кроме того, как думать. И не преподаватели этому виной.
А ведь раньше было всё. Надо же было так всё испортить!
тат2007amg
Допустим творческая личность найдёт чем заняться в загробной жизни, а вот простому алкашу что, вечно скитаться в поисках сельпо где водку дают?
Aragorn
Читаем новость правильно: с середины 2000 народ постепенно начал включать голову и РПЦ делает всё от неё зависящее, чтобы тенденция сохранялась. Хорошая новость!
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