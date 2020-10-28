Вооруженный боевой петух убил лейтенанта полиции на Филиппинах

«Я не мог поверить в это, когда мне впервые доложили об этом. Это первый раз за мои 25 лет работы в полиции, когда я потерял человека из-за шпоры бойцового петуха», — рассказал начальник полиции провинции полковник Арнель Апуд агентству AFP.

На лейтенанта полиции Кристина Болока напал боевой петух, который ранил его в бедро и перерезал бедренную артерию стальным лезвием, прикрепленным к ноге птицы. Полицейского срочно повезли в больницу, но по прибытии лейтенант уже был мертв.

Боевой петух убил полицейского во время рейда, который правоохранительные органы проводили по местам проведения незаконных петушиных боев в провинции Самар, Филиппины, пишет 28 октября BBC.

По итогу полицейского рейда три человека были арестованы, а семь петухов, снаряжение и 550 филиппинских песо (11 долларов) конфискованы. Еще трое причастных к незаконным петушиным боям находятся на свободе.



Петушиные бои — популярное развлечение на Филиппинах. До пандемии коронавируса проводить такие мероприятия официально разрешалось только в лицензированных кабинах по воскресеньям и праздникам. Однако с приходом COVID-19 петушиные бои были запрещены.



К 28 октября на островах республики зафиксированы 373 тысячи зараженных коронавирусом. Из них 328 тысяч пациентов выздоровели и 7 тысяч погибли.



В Узбекистане 12 октября были задержаны 124 человека, которые присутствовали на петушиных боях и нарушали карантин.

