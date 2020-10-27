Спасти и сохранить. Куда вкладывают средства россияне в кризис

Перспективы очередного локдауна заставили россиян спешно искать, куда вложить деньги, которые у них еще остались. Наряду с привычными инструментами, к которым все привыкли, на рынке появляются новые.

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«Фонтанка» исследовала, какие финансовые инструменты есть сегодня у граждан и каковы шансы для того, чтобы сохранить деньги, а в идеале, еще и заработать. Многие вкладчики просто метались между желанием гарантированно сохранить свои сбережения и как можно больше заработать. В первую очередь, сократились размеры валютных счетов: в августе, по данным ЦБ РФ, россияне сняли с валютных вкладов в банках $405,2 млн, и это еще весьма скромно по сравнению с мартом (минус 5 млрд) и апрелем (минус миллиард).

«Однозначной тенденции во время карантина весной этого года на рынке не сложилось. Одни клиенты забирали часть накоплений в связи со снижением своих доходов, другие на фоне роста неопределенности начинали наращивать финансовую подушку безопасности, третьи увеличивали накопления на счетах в связи с невозможностью их потратить привычным образом», — рассказывает старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

«Те средства, которые клиенты забирали со вкладов по окончании срока действия, либо снова размещались на депозитах, либо переводились на накопительные счета или в инвестиционные инструменты», — делится наблюдениями Мария Воронина, заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ. «Интерес граждан сместился с депозитов длинных сроков на короткие, при этом клиенты стали активно пополнять вклады, по которым была более высокая ставка. В целом, по системе наблюдается отток вкладов при одновременном увеличении средств на текущих счетах», — говорит Виталий Костюкевич, директор департамента розничных продуктов Абсолют банка.

Однако этот рост сдерживается по волне понятным причинам: проценты по вкладам падают на глазах. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, к настоящему времени упала до 4,3%. В этом нет особой интриги — дело в акцентированной политике ЦБ по снижению ключевой ставки: всего за год она опускалась шесть раз: с 7% до 4,25%. Тем более, что на фоне коронавируса власти объявили о росте налоговой нагрузки на получателей доходов по депозитам: в перспективе нас ждет 13% налог полученные проценты, если их размер превышает 60 тыс. рублей. «Ставки по депозитам очень низки сейчас, подчас выходит ниже уровня инфляции, — подтверждает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. — все ищут, куда вложить деньги, чтобы заработать чуть больше, и на первый план по популярности, особенно у молодежи, выходит покупка акций высокотехнологичных компаний, причем, это общемировой тренд». Неудивительно, что на днях Московская биржа отчиталась об открытии трехмиллионного индивидуального инвестиционного счет (ИИС). Только с начала этого года торговать акциями и облигациями выразили желание 1,35 млн человек.

Эксперт сравнивает такие инвестиции с модой прошлых лет: раньше каждому приличному человеку обязательно надо было иметь джинсы и японский телевизор, а теперь — акции Google и Apple, а у нас — еще и Яндекса. «Однако рынок акций волатилен сам по себе, и такие инвестиции рассчитаны, в первую очередь, на квалифицированных инвесторов. Рынок и эти акции валятся периодически, и не каждый к такому готов», — объясняет Александр Разуваев. Рисковать своими сбережениями готов не каждый. Подавляющее большинство граждан все же искали золотую середину. И им навстречу шли как банки, не готовые терять деньги из-за политики ЦБ по снижению ставок, так и другие участники рынка, предлагающие сбалансированные и заметно более доходные инвестиционные инструменты. «Это и предлагаемые банками инвестиционные продукты с защитой капитала, и инвестиции в различные ПИФы, и приобретение государственных облигаций или облигаций крупных корпораций. Повысился интерес и к открытию брокерских счетов», — перечисляет Михаил Иоффе. «Популярен бонус к вкладу в виде дополнительного процента за соблюдение условий оборотов по картам. Также популярны вклады на 6 месяцев, вклады с инвестиционной составляющей и вклады с выплатой процентов в начале срока», — добавляет Виталий Костюкевич.

Сейчас на рынок сбережений с возможностью получения дохода выходят и те игроки финансового рынка, которые ранее такими проектами не занимались — снижение ставок по традиционным вкладам позволит им привлечь часть средств граждан, готовых пробовать что-то новое, отмечают эксперты. В связи с экономической ситуацией даже негосударственные пенсионные фонды, которые ранее специализировались больше на пенсионных накоплениях, решили выйти на рынок среднесрочных инвестиций. Так, в НПФ «Сафмар» рассказали, что решили предложить своим клиентам альтернативу вкладам — речь идет не о накопительной или корпоративной пенсиях, а именно о накоплениях на индивидуальных счетах. Как и в случае с депозитами, свои деньги вместе с полученным доходом можно забрать через определенный период, как правило, через несколько лет. Досрочно деньги тоже можно забрать — правда, без дохода. «Доходность портфеля будет зависеть от доходности долговых инструментов на рынке, из которых будет формироваться портфель активов по данному продукту, — рассказывает генеральный директор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. — Минимальная доходность сопоставима или даже выше чем у банковских депозитов, при этом есть высокие шансы получить более высокую ставку доходности по результатам инвестирования. Такой развилки нет в классических срочных вкладах».

Согласно исследованиям проекта Pensopatology, большинство НПФ даже по стандартным продуктам на пятилетнем отрезке сумели показать прибыльность выше инфляции и превзойти доходность депозитов, а кое-где доход составил даже выше 10% годовых, что вполне сопоставимо с показателями при «игре» на бирже. Таким образом получается симбиоз вкладов с гарантированной процентной ставкой и ПИФов или торговле на бирже с доходностью, зависящей от успешности инвестиций. Свои накопительные программы предлагают и страховые компании — взносы копятся на счету, и если страховой случай не происходит, то накопленная сумма возвращается, плюс, как и в случае с ИИС, можно вернуть 13% с вложенной суммы в виде налогового вычета. Не утратили своей привлекательности и материальные активы — чтобы если не заработать, то сохранить в виде «твердого» объекта. Так, коронавирус и связанные с ним макроэкономические явления привели к рекордному росту цен на недвижимость в Петербурге — новостройки и жилье на вторичном рынке подорожали на 15% с начала года. Однако покупка недвижимости чаще всего носит псевдоинвестиционный характер — квартиру покупают для себя или детей на будущее, а пока она не пригодилась семье, ее сдают в аренду. Времена, когда инвесторы скупали «на котловане» подъездами квартиры в Мурино, чтобы продать после сдачи дома и получить 40% дохода, прошли — сейчас делевелоперы не делают такого серьезного дисконта при выводе объекта в продажу.

Главным же недостатком материальных активов, по сравнению с финансовыми, эксперты называют невозможность оперативно вывести средства из объекта инвестирования — на продажу квартиры даже с прибылью потребуется больше времени, чем на то, чтобы снять деньги с депозита или накопительного счета. Впрочем, значительное количество граждан до сих пор не готово пользоваться ни высоко- ни низкорискованными способами для инвестиций. По данным Росстата, на сегодняшний день одна пятая всех сбережений или примерно 6 трлн рублей хранится «под матрасом» в виде наличных денег. Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»