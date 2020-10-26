Смольный перетряхивает кармашки муниципалов. Им приготовлен бюджетный «поводок»

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Смольный перераспределяет потоки финансирования бюджетов муниципалитетов. Они лишатся ряда источников доходов, которые теперь потекут в казну города. А уже оттуда правительство будет раздавать дотации. Депутаты заподозрили в этом наступление на независимость местного самоуправления и готовятся коллективно требовать отмены реформы, которая может оставить в плюсе периферию и затянуть пояса на центральных — наиболее оппозиционных — округах. Под коллективным обращением против реформы подписались уже более 60 народных избранников. Сбор подписей продолжается.



Начало реформы осталось малозамеченным: 2 октября в силу вступил принятый в сентябре закон о межбюджетных трансфертах бюджетам внутригородских муниципальных образований из городского. На заседании парламента депутаты отмечали его запутанность. Инициатива прописывает порядок определения объема и распределения дотаций муниципалитетов. Их в Петербурге, к слову, 111 штук. Нововведение предполагает замену части дотаций из городского бюджета дополнительными источниками дохода.

Для понимания, сейчас бюджеты муниципалитетов напрямую наполняются за счет налогов на малый бизнес: собираемых по упрощенной системе (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕВНД) и патенты, а также сбора штрафов.

Масштаб изменений начал вырисовываться, когда муниципальные образования получили от комитета финансов письмо, в котором содержалась просьба до 20 октября определиться со способом наполнения бюджета. Муниципалам предлагается набор из двух частей. Первая — это 0,3% от собираемого налога на доходы физлиц (предполагается, что он останется единственным видом налогового дохода), а вторая на выбор: либо согласиться на дотации, либо на дополнительный процент от НДФЛ. Но вместе с тем во втором чтении проекта городского бюджета (первое намечено на 28 октября) муниципальные образования планируется лишить поступлений от УСН, а также большинства штрафов, установив единственный налоговый источник дохода в виде НДФЛ.

В комитете финансов «Фонтанке» рассказали, что, по данным на 22 октября, со способом финансирования определились 79 муниципальных образований, из них 27 МО выбрали замену первой части дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, остальные 52 МО — дотации в полном объеме. Три десятка тех, кто не определился, будут также получать по второму варианту.

В профильном ведомстве затруднились увязать предпочтения муниципалитетов с их типом или расположением. При этом констатировали, что снижение в основном коснется центральных МО, которые расположены в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Центральном, Московском и Невском районах.

Независимые и оппозиционные муниципальные депутаты забили тревогу. Муниципальная власть в Петербурге де-юре независима от города: она не подчиняется ни губернатору, ни Смольному, ни районным администрациям. В переходе финансирования на дотационную систему за счет городского бюджета народные избранники видят попытку поменять положение дел.

Глава фракции «Яблоко» в парламенте Борис Вишневский предположил, что во втором чтении бюджета «муниципальная» поправка (которая должна упразднить поступления от штрафов и т.д.) пойдет, скорее всего, от губернатора и окажется в пакете с социально-значимыми, и проголосовать против первого и за второе будет нельзя. Он полагает, что в первую очередь на дотационную зависимость подсадят именно те муниципалитеты, в которых по итогам выборов 2019 года большинство в советах взяли кандидаты от оппозиции или независимые.



Предварительные прогнозы озвучил бывший муниципальный депутат — юрист петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев, его расчеты средних показателей между вариантом с дополнительным процентом НДФЛ и дотацией только подтвердили прогноз комфина. По налоговым доходам — а это основная часть бюджетов — хуже всего придется «Дворцовому округу» (с 86 млн в 2019 году до 19,2 млн).

Впечатляющие падение прогнозируется в «Смольнинском» (с 267 до 85 млн рублей), «Литейном округе» (с 147 до 48,7 млн рублей), МО № 78 (с 68 до 23,4 млн рублей), «Аптекарском острове» (с 91 до 33,9 млн рублей), «Сенном» (с 77,2 до 30 млн рублей). Всего доходы упадут в 65–70 муниципалитетах, констатирует Шуршев.

«Пока комитет финансов сказал готовить наш бюджет согласно текущему проекту бюджета Петербурга, — рассказала депутат «Дворцового» Наталья Грязневич. — То есть как будто бы нам оставляют все наши налоги. Но комфин будет пытаться поправкой на втором чтении заменить нам доходы на 0,3 от НДФЛ, и тогда мы провалимся страшно».



Депутат МО «Малая Охта» Павел Журавлев подсчитал, что по сравнению с 2019 годом (кризисный 2020-й он посчитал неудачным показателем) бюджет сократится вдвое. «Предлагается только возможность выбрать: получать только дотацию в размере 61 млн рублей или получить дотацию в размере 20 млн рублей в совокупности с 1,1% от собранного НДФЛ, что в сумме даст тот же 61 млн, если экономическая ситуация не изменится», — пояснил он.

Виталий Боварь, мундеп «Владимирского округа» (он один из первых забил тревогу), констатировал нерадостное: собственные доходы МО упадут со 170, которые совет планировал в 2020 году, до 30 млн рублей.

Шуршев перечислил тех, кто выиграет от реформы: прежде всего пригороды, но есть и внутригородские. Больше всего рост налоговых доходов будет у «Новоизмайловского» (с 82,4 в 2019-м до 133,4 млн рублей), в «Ивановском» (с 40,5 до 60,9 млн рублей), в «Комарово» (с 29,1 до 56,2 млн рублей), «Шушарах» (с 108 до 161,3млн рублей), «Горелово» (с 99,7 до 144,6 млн рублей).

Он полагает, что реформа через пару лет даст свои плоды: почти все муниципалитеты города согласно статье 136 Бюджетного кодекса будут обязаны соблюдать нормативы на самосодержание. Это препятствие давно научились обходить через создание муниципальных учреждений и «вывод» туда сотрудников. Эти расходы не учитываются в нормативе на самосодержание.



В «Южно-Приморском», рассказал депутат Валерий Веремейчик, заседание совета только предстоит провести. «Есть предположение, что голоса склонятся к НДФЛ, а не к дотации, потому что, по приблизительным подсчетам, первый вариант «интереснее по деньгам, так как мы не чисто спальный район, бизнес тоже есть», — добавил он.

Депутат «Новоизмайловского» Максим Петров озвучил итоги мозгового штурма. «Пока не примут бюджет города, точно ничего не сказать. За прошлый год бюджет нашего МО был 118 млн, из которых примерно 70 по новому проекту мы потенциально не получим. Это все очень примерно, фактически вместо этих 70 у нас будут дотации от города, но объем этих дотаций мы не видим, поэтому на данный момент мы их не учитываем, — рассказал он и добавил, что в итоге ожидает падение на 15–20 млн. — Вряд ли Смольный захочет так сильно занижать бюджеты. Особенно перед выборами».

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

