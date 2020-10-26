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26.10.2020 16:42
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Один из самых известных иеродиаконов Русской церкви умер от осложнений COVID-19

Наперсник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц) скончался 26 октября. Он умер от осложнений, развившихся после заражения COVID-19.

«Отец Илиодор умер сегодня рано утром. Он долгое время находился в больнице, у него было обострение хронических заболеваний, ну и возраст», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу монастыря.

В пустыни также сообщили, что отец Илиодор был соратником отца Илия — духовника патриарха Кирилла. Он сопровождал его во всех поездках.

«Иеродиакон, наверное, один из самых известных иеродиаконов Русской церкви. Его очень многие знают. Например, за две минуты после публикации сообщения о его кончине в Instagram Оптиной пустыни появилось более 400 комментариев», — говорится в комментарии пресс-службы монастыря «Оптина пустынь».

Отец Илиодор родился 24 июня 1947 года в Баку, находился в Оптиной пустыни с 1989 года.

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Комментарии (2)

p-ro100
Фраза "Инстаграм Оптиной пустыни" берёт за душу, прямо...
mikkola2008
И что? Их еврейский божок не помог?
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