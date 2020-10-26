Один из самых известных иеродиаконов Русской церкви умер от осложнений COVID-19
Наперсник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц) скончался 26 октября. Он умер от осложнений, развившихся после заражения COVID-19.
«Отец Илиодор умер сегодня рано утром. Он долгое время находился в больнице, у него было обострение хронических заболеваний, ну и возраст», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу монастыря.
В пустыни также сообщили, что отец Илиодор был соратником отца Илия — духовника патриарха Кирилла. Он сопровождал его во всех поездках.
«Иеродиакон, наверное, один из самых известных иеродиаконов Русской церкви. Его очень многие знают. Например, за две минуты после публикации сообщения о его кончине в Instagram Оптиной пустыни появилось более 400 комментариев», — говорится в комментарии пресс-службы монастыря «Оптина пустынь».
Отец Илиодор родился 24 июня 1947 года в Баку, находился в Оптиной пустыни с 1989 года.