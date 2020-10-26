Один из самых известных иеродиаконов Русской церкви умер от осложнений COVID-19

Наперсник духовника патриарха Кирилла, насельник Оптиной пустыни иеродиакон Илиодор (Гайриянц) скончался 26 октября. Он умер от осложнений, развившихся после заражения COVID-19.



«Отец Илиодор умер сегодня рано утром. Он долгое время находился в больнице, у него было обострение хронических заболеваний, ну и возраст», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу монастыря.



В пустыни также сообщили, что отец Илиодор был соратником отца Илия — духовника патриарха Кирилла. Он сопровождал его во всех поездках.

