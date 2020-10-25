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25.10.2020 15:56
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Состоять в родительском чате — опасно для здоровья. Неосторожные слова отправили волгоградца в нокаут

После ссоры в переписке между родителями, чьи дети учатся в одной из школ Волгограда, мужчину подкараулили в банке. На пол его отправил удар кастетом.

Как пишет 25 октября V1.ru, нападение на мужчину было совершено накануне в одном из городских банков. Злоумышленник зашел, увидел жертву, ударил и спокойно вышел из здания. Рядом оказался врач-реаниматолог, он оказал мужчине первую помощь и вернул волгоградца в сознание. У него серьезная травма головы.

30-летнего нападавшего задержали. Он заявил, что мужчина оскорбил его сестру. Ссора разворачивалась в родительском чате. Подробности пока неизвестны.

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Комментарии (5)

sektor7
Многие береговой не замечают в разговорах.
За словами нужно следить
260618801
Бить кастетом после ссоры в чате, на такое способен скорее всего бывший зек, недавно вышедший на свободу, не сумевший приспособится к социуму и подсознательно стремящийся обратно.
EveReady
Термин "ссора в переписке" не раскрывает всего богатства вокабуляра оппонентов, которые они применяли в переписке, что и привело к удару по тыкве ))
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