Ведьмы во главе с Энн Хэтэуэй превратят всех детей в мышей
С 29 октября в кинотеатрах начнут показывать «Ведьм», едва ли не единственный крупный проект года, который, несмотря на карантин, остался на своем месте: как собирались его выпустить в прокат, так и выпустили. 12+
Роберт Земекис, автор «Назад, в будущее!» и многих других отличных киносказок, взялся за классический сюжет книжки Роальда Даля. Это история про мальчика, который противостоит самым настоящим злодейкам-ведьмам, которые собираются всех детей превратить в мышек. Главную отрицательную роль сыграла Энн Хэтэуэй. Кроме нее, в ленте оказались задействованы Стенли Туччи, Крис Рок и Октавия Спенсер. В общем, стоит ждать яркой и зрелищной сказки.
Иван Чувиляев