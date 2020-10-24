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24.10.2020 17:52
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Ведьмы во главе с Энн Хэтэуэй превратят всех детей в мышей

С 29 октября в кинотеатрах начнут показывать «Ведьм», едва ли не единственный крупный проект года, который, несмотря на карантин, остался на своем месте: как собирались его выпустить в прокат, так и выпустили. 12+

Фото: proficinema.ru

Роберт Земекис, автор «Назад, в будущее!» и многих других отличных киносказок, взялся за классический сюжет книжки Роальда Даля. Это история про мальчика, который противостоит самым настоящим злодейкам-ведьмам, которые собираются всех детей превратить в мышек. Главную отрицательную роль сыграла Энн Хэтэуэй. Кроме нее, в ленте оказались задействованы Стенли Туччи, Крис Рок и Октавия Спенсер. В общем, стоит ждать яркой и зрелищной сказки.

Иван Чувиляев

Фото: proficinema.ru

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