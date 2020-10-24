На производстве ЖБИ в Металлострое придавило рабочего. Он не пережил уборку

Мигрант погиб под грудой железобетона на производстве в Колпинском районе Петербурга. Его засыпало во время уборки.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, полицию на завод позвали накануне около полудня. Следователи осмотрели труп 40-летнего приезжего из Таджикистана. Коллеги пояснили, что на него упали железобетонные изделия. Обрушение произошло во время уборки.

Известно, что мужчина приехал на заработки год назад. У него был оформлен патент на работу. С места трагедии изъяли его паспорт и шпатель.