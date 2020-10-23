Пара пингвинов-гомосексуалистов из зоопарка Нидерландов украла яйцо у такой же пары, только лесбиянок. Об этом сообщает Daily Mail.



Причем в прошлом году птицы нетрадиционной ориентации уже пытались провернуть это, однако в итоге из яйца никто не вылупился. Представители зоопарка говорят, что и из нового яйца от пары лесбиянок вряд ли что-то родится — скорее всего, оно не оплодотворено. Однако пингвины-геи все же пытаются по очереди его высиживать.