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23.10.2020 00:42
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Пингвины-геи украли яйцо у своих сородичей-лесбиянок. Опять

Пара пингвинов-гомосексуалистов из зоопарка Нидерландов украла яйцо у такой же пары, только лесбиянок. Об этом сообщает Daily Mail.

Причем в прошлом году птицы нетрадиционной ориентации уже пытались провернуть это, однако в итоге из яйца никто не вылупился. Представители зоопарка говорят, что и из нового яйца от пары лесбиянок вряд ли что-то родится — скорее всего, оно не оплодотворено. Однако пингвины-геи все же пытаются по очереди его высиживать.

Схожая ситуация произошла еще в 2018 году в зоопарке датского города Оденсе. Правда, там пингвины-геи выкрали яйцо у гетеросексуальной пары. Сотрудники зоопарка в итоге вернули яйцо родителям, а геям выдали то, которое не стала высиживать другая самка.

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Комментарии (4)

Carolus
Я не знаю, почему пингвины обязательно геи. У пингвинов в природе яйца высиживают по очереди и самки, и самцы. У них равноправие полов :)

То есть у пингвиньих особей мужского пола в генах заложена потребность в высиживании яиц. Вот они её и пытаются реализовать. Если это называть гейством - то гей это автор сего опуса :)
bluxer
Как вы поняли, что пингвины геи?
Brevnault
Не смог дочитать, вырвало...
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