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22.10.2020 18:45
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Путин — тем, кто ждет «затухания» России: Как бы не простудиться на ваших похоронах

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября Владимир Путин ответил тем, кто ожидает заката России. Президент озвучил единственное опасение: как бы не простудиться на их похоронах.

«Глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного «затухания» России. Нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня, однако столкнулось с утратой и размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования. «Если хотите — миссии человека на планете Земля. Такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции, — сказал президент. — Он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей».

Владимир Путин подчеркнул, что начинать надо с самих себя: с каждого человека, сообществ и государств. «А уже потом бороться за мировое устройство», — добавил он.

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Комментарии (2)

260786601
Жаргон гопника, но не президента...
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