«На их стороне правда». Премию Сахарова за 2020 год получила белорусская оппозиция

Победителей 22 октября назвал спикер Европейского парламента Давид Сассоли. Номинантами были десять человек: экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее супруг, писательница Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, главы стачкома МТЗ Сергей Дылевский, основатель телеграм-канала «Нехта» Степан Путило, политзаключенный Николай Статкевич.

Десять представителей белорусской оппозиции признаны лауреатами премии имени Сахарова 2020 года и поделят между собой 50 тысяч евро. Они конкурировали с экоактивистами из Гондураса и спасшим древние манускрипты архиепископом из Ирака.

«Позвольте поздравить представителей белорусской оппозиции за их мужество, стойкость и решительность. Они выстояли и по-прежнему остаются сильными перед лицом гораздо более сильного противника. Но на их стороне то, что грубой силой невозможно победить — и это правда. Мой призыв к вам, дорогие лауреаты, — оставаться сильными и не сдаваться в своей борьбе. Знайте, что мы на вашей стороне», — цитирует президента Сассоли пресс-служба Европарламента.

Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.

Премия «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году в честь ученого Андрея Сахарова. Она вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».