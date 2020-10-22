Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» начал реализацию новой объёмной программы — обеспечение продовольственными товарами одиноких, малоимущих и маломобильных пожилых петербуржцев, чтобы помочь им безопасно пережить пандемию COVID-19.

Программа является продолжением работы фонда во время пандемии в марте — июне 2020 года.

«За это время мы собрали и передали нуждающимся более 18 тонн продуктов первой необходимости. Бабушки и дедушки, лишенные возможности выйти в магазин и нуждающиеся в деньгах, еженедельно получали самое необходимое. Однако насущная потребность в регулярной продовольственной помощи для части наших подопечных по-прежнему сохраняется. На пенсию в 12−14 тысяч рублей очень трудно жить благополучно и безбедно», — рассказали «Фонтанке» в фонде.

Фото: Предоставлено БФ «Долго и счастливо» Фото: Предоставлено БФ «Долго и счастливо» Фото: Предоставлено БФ «Долго и счастливо» Фото: Предоставлено БФ «Долго и счастливо»

Там отметили, что раньше продуктовая помощь не была одной из приоритетных задач — продуктовые наборы, как правило, рассматривались в «подарочном» ключе: «К примеру, гастрономический набор с хорошей рыбой и сыром или даже икрой к Новому году, чтобы пожилые люди смогли позвать в гости друзей. Какой-то сюрприз ко Дню Победы. К 8 Марта мы готовили косметические подарки с качественными кремами и декоративной косметикой, чтобы порадовать петербургских дам элегантного возраста (из этого выросла история помощи нашим тётушкам от волонтёров профессиональных косметологов). Но в пандемию продуктовые наборы вдруг стали важнейшей, одной из приоритетных задач фонда».

По словам пожилых петербуржцев, во время жёстких ограничительных мер они больше всего боялись штрафа за нарушение самоизоляции, ведь несколько тысяч рублей для пенсионеров — сумма критичная. «Соответственно они боялись выходить в магазин, гулять и т. п. Росла волна паники. Каждый день нам звонило до 10 новых подопечных», — говорят в фонде.



Помощь в сборе и доставке продуктов фонду оказывали горожане, кафе, предприятия. Один из крупнейших агрегаторов такси предоставлял бесплатно транспорт. Помогали даже петербуржцы, которые сейчас живут за рубежом.

«У многих пожилых людей, даже если они не одиноки, а с детьми, совершенно нет никаких резервов. У их детей тоже нет особых накоплений. А для ряда пенсионеров оказалось невозможно пользоваться услугами официальных волонтёров ОНФ — ведь старики привыкли покупать самые дешёвые продукты по скидкам, а волонтёры покупали продукты на деньги пенсионеров в ближайших магазинах, не особенно задумываясь о разнице в 10–20–30 рублей. Для многих пожилых это очень серьезная сумма, от которой зависит выживание в данном конкретном месяце. 11–15 тысяч рублей — это порог выживания. Если же что-то случается, например, человек заболевает и нуждается в дополнительных лекарствах, у него дома ломается что-то, что требует или ремонта, или покупки, то это катастрофа», — рассказали в «Долго и счастливо».



Сейчас помимо помощи, которую оказывают горожане и компании, фонд получил два гранта от Благотворительного фонда развития филантропии «КАФ» в рамках гранта «Солидарность Европейского Союза с российским гражданским обществом: помощь пожилым людям и взрослым с инвалидностью», и Фонда президентских грантов, которые дали возможность реализовать новую продовольственную программу. Регулярную помощь будут получать около 500 человек. В продовольственные наборы входят самые необходимые продукты длительного хранения: несколько видов круп, каши, макароны, подсолнечное масло, мясные, рыбные и овощные консервы, консервированные фрукты, чай, кофе. Продукты будут бесконтактно доставляться пожилым людям силами волонтёров фонда.

«Мы надеемся, что новая программа позволит нашим подопечным жить более благополучно и смотреть на мир оптимистично. Каждый из нас хочет знать, что если случится беда, кто-то окажется рядом и придёт на помощь. Обычно подставить плечо в нужный момент могут родные или друзья. Но если у пожилого человека никого нет, если помощь от родственников получить невозможно, то даже с обычными бытовыми трудностями сложно справиться в одиночку. Наш проект направлен на то, чтобы вовремя поддержать тех, кто очень в этом нуждается. Здесь и сейчас», — сказали в благотворительном фонде.

