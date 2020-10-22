В Приморском крае произошел крупный разлив нефти у судостроительного завода. Директор предприятия всё отрицает
В Приморском крае в городе Находке обнаружен крупный разлив нефтепродуктов в акватории города. Об этом 22 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приморского края.
В Находке, говорят, поправки к конституции заработали, нефть разливается в море. pic.twitter.com/KZ4KuKitlh— Дмитрий Ефремов (@st_beegg) October 22, 2020
«Факт разлива, предположительно нефтепродуктов, зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе установки боновых заграждений. Планируется подключать спасателей», — сообщил источник агентства.
Разлив произошел рядом с Приморским судостроительным заводом, представители которого отказались от комментария РИА Новости. Однако издание «Восток Медиа» опубликовали 22 октября заявление руководителя АО «Приморский завод» Николая Заварзина, который утверждает, что на территории завода нет никаких нефтеразливов.
«Два часа назад у нас была большая группа проверяющих, которая всё исследовала и пришла к выводу что на нашей площадке никаких разливов не было. Разлив произошел на муниципальной котельной, находящейся на первом участке на Арсеньева, куда вся эта группа и переместилась. Я вам настоятельно советую забыть о приморском заводе и переместиться туда же на котельную, откуда и произошел сброс нефтепродуктов в акваторию, а масляная плёнка была ветром разнесена по акватории и захватила акваторию, на которой работает Приморский завод», — сообщил Заварзин.
До этого инцидента последней экологической катастрофой из-за разлива нефти стало разрушение 29 мая 2020 года дизельного резервуара в Норильске, после чего в природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в Арктике.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. Задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия. В июле Росприроднадзор выписал НТЭК штраф размером 147,7 миллиарда рублей. По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП займёт несколько лет.
Также в начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, возможно, превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося рассказал глава региона Владимир Солодов. Одним из объяснением выброса на пляжи мертвых морских животных стал разлив нефти с проплывающего танкера, но эту версию «Фонтанке» опроверг ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, кандидат биологических наук Владимир Бурканов.