FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 11:29
5
Печать

В Приморском крае произошел крупный разлив нефти у судостроительного завода. Директор предприятия всё отрицает

В Приморском крае в городе Находке обнаружен крупный разлив нефтепродуктов в акватории города. Об этом 22 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приморского края.

«Факт разлива, предположительно нефтепродуктов, зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе установки боновых заграждений. Планируется подключать спасателей», — сообщил источник агентства.

Разлив произошел рядом с Приморским судостроительным заводом, представители которого отказались от комментария РИА Новости. Однако издание «Восток Медиа» опубликовали 22 октября заявление руководителя АО «Приморский завод» Николая Заварзина, который утверждает, что на территории завода нет никаких нефтеразливов.

«Два часа назад у нас была большая группа проверяющих, которая всё исследовала и пришла к выводу что на нашей площадке никаких разливов не было. Разлив произошел на муниципальной котельной, находящейся на первом участке на Арсеньева, куда вся эта группа и переместилась. Я вам настоятельно советую забыть о приморском заводе и переместиться туда же на котельную, откуда и произошел сброс нефтепродуктов в акваторию, а масляная плёнка была ветром разнесена по акватории и захватила акваторию, на которой работает Приморский завод», — сообщил Заварзин.

До этого инцидента последней экологической катастрофой из-за разлива нефти стало разрушение 29 мая 2020 года дизельного резервуара в Норильске, после чего в природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в Арктике.

Были возбуждены уголовные дела по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод, о халатности из-за подозрений в несвоевременном информировании об аварии. Задержаны и арестованы несколько сотрудников предприятия. В июле Росприроднадзор выписал НТЭК штраф размером 147,7 миллиарда рублей. По оценкам специалистов, устранение последствий ЧП займёт несколько лет.

Также в начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, возможно, превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося рассказал глава региона Владимир Солодов. Одним из объяснением выброса на пляжи мертвых морских животных стал разлив нефти с проплывающего танкера, но эту версию «Фонтанке» опроверг ведущий научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, кандидат биологических наук Владимир Бурканов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Вотоночё
"Уйдут, как мы - в ничто без сна -
И сыновья, и внуки внуков в трех веках.
Не дай господь, чтобы война,
А то мы правнуков оставим в дураках."
(В.С. Высоцкий)

И без войны оставим...
Wuhan Proletarian
Нет! – ответил Никанор Иванович страшным голосом, – подбросили враги!
(с) Мастер и Маргарита
AksenovYuriy
Карточный домик рушится, так что это уже из космоса видно.
Эх, как здорово, что на тонущем Титанике, не женщин и детей в шлюпки грузим, не латаем брешь и откачиваем воду, буксиры не вызываем, а думаем как последние обои со стен оторвать и сколько еще металла можно под ватер линией на металлолом выкрасть...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний