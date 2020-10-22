В Приморском крае произошел крупный разлив нефти у судостроительного завода. Директор предприятия всё отрицает

В Приморском крае в городе Находке обнаружен крупный разлив нефтепродуктов в акватории города. Об этом 22 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Приморского края.

Разлив произошел рядом с Приморским судостроительным заводом, представители которого отказались от комментария РИА Новости. Однако издание «Восток Медиа» опубликовали 22 октября заявление руководителя АО «Приморский завод» Николая Заварзина, который утверждает, что на территории завода нет никаких нефтеразливов.

«Два часа назад у нас была большая группа проверяющих, которая всё исследовала и пришла к выводу что на нашей площадке никаких разливов не было. Разлив произошел на муниципальной котельной, находящейся на первом участке на Арсеньева, куда вся эта группа и переместилась. Я вам настоятельно советую забыть о приморском заводе и переместиться туда же на котельную, откуда и произошел сброс нефтепродуктов в акваторию, а масляная плёнка была ветром разнесена по акватории и захватила акваторию, на которой работает Приморский завод», — сообщил Заварзин.

До этого инцидента последней экологической катастрофой из-за разлива нефти стало разрушение 29 мая 2020 года дизельного резервуара в Норильске, после чего в природу попали десятки тысяч тонн нефтепродуктов. Эта экологическая катастрофа стала крупнейшей в Арктике.