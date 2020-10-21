Снесенные корпуса Выборгского парка конно-железных дорог могли «помолодеть» по документам не менее 19 лет назад. Если суд признает постройки историческими, владельцу участка придется их восстановить, хотя бы частично.

Фото: ВООПИиК

Градозащитники добиваются в суде признания дореволюционными корпусов Выборгского парка конно-железных дорог в Нейшлотском переулке, которым, если верить реестру недвижимости, не исполнилось и полвека. Их почти полностью снес застройщик, планирующий на этом месте возвести жилой комплекс. Внимательное изучение историко-культурной экспертизы участка заставляет усомниться в молодости зданий.

Градозащитники добиваются в суде признания дореволюционными корпусов Выборгского парка конно-железных дорог в Нейшлотском переулке, которым, если верить реестру недвижимости, не исполнилось и полвека. Их почти полностью снес застройщик, планирующий на этом месте возвести жилой комплекс. Внимательное изучение историко-культурной экспертизы участка заставляет усомниться в молодости зданий.



Накануне комитет по охране памятников опубликовал историко-культурную экспертизу участка, расположенного юго-восточнее пересечения Нейшлотского переулка и Лесного проспекта. Заказчик экспертизы — ООО «Центр инженерных изысканий в строительстве», работы проводились с 10 сентября по 14 октября.

Этому предшествовала новость о начале демонтажа компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» комплекса существующих в этой локации корпусов Выборгского парка конных железных дорог. В едином реестре недвижимости указана дата возведения — 1971 год. Градозащитники уверены, и небезосновательно, что постройки в определенный момент «помолодели». По их данным, корпуса были возведены до революции, точнее — в конце XIX века.

В июле 2020 года градозащитники обратились в Куйбышевский суд с иском к управлению Росреестра, где требуют откорректировать дату постройки парка. Судья привлекла в качестве заинтересованного лица АО «ЮИТ». По данным представителя фирмы, информация об этом дошла до них 6 октября. И в день заседания, в котором застройщик принял участие, стало известно о начале сноса.



В историко-культурной экспертизе содержится описание, как менялась и выглядела территория со временем. Так, если на «Подробном плане Санкт-Петербурга 1828 года генерала майора Шуберта» территория занята огородами, то к1880 году ситуация меняется. Со ссылкой на «План урегулирования Санкт-Петербурга» эксперты констатируют наличие построек Выборгского коночного парка, а рядом планируемую трассу Нюстадской улицы (сегодня — Лесного проспекта). В XX веке ситуация на участке не меняется: на «Старом плане Петербурга» 1904 года участок полностью занят Выборгским коночным парком.

Далее авторы экспертизы описывают постройки. В юго-западной части участка параллельно друг другу располагались два вагонных сарая. Один - по красной линии Нюстадской улицы, второй стоял параллельно. «Сараи были каменные одноэтажные, крытые железом, без потолков, с земляными полами. В них было проложено по 4 пути рельс. В каждом сарае помещалось по 16 вагонов. Длина каждого составляла примерно 31,3 м, ширина примерно 17 м», - говорится в тексте.



Кроме того, за сохранившимся жилым трехэтажным домом, фасад которого выходит на Нейшлотский переулок, располагались три конюшни, построенные по одному проекту. Это каменные одноэтажные здания, крытые железом.

Кроме того, при раскопке шурфов эксперты зафиксировали наличие конструкций конно-железной дороги, деревянные настил и шпалу, а также булыжное мощение.



Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП

«Был снесен один из двух вагонных сараев, остался тот, который расположен ближе к Лесному проспекту. Также почти полностью снесли две конюшни в глубине участка, а ту, что расположена ближе к жилому дому — наполовину», - рассказала член президиума городского отделения ВООПИиК Анна Капитонова, которая участвует в деле в качестве одного из истцов.



Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: ВООПИиК

Доказательная база градозащитников строится также и на исторических чертежах и технических паспортах и учетных карточках 1965 года, где стоит дата «до 1917 года». «В карточках есть поэтажные планы, которые сравниваются с поэтажными планами современных построек. Видно, что ничего не изменилось», - пояснила Капитонова. Она считает, что шансы выиграть дело достаточно высоки.



В случае, если иск будет удовлетворен, и решение вступит в силу, застройщик будет обязан восстановить исторические здания, так как они расположены в границах объединенных зон охраны. Но только те, которые формируют уличный фронт. Наиболее явный претендент — это как раз примыкающий к Лесному проспекту вагонный сарай, однако он пока уцелел. Правда, «ЮИТ» отметил, что не планирует приостанавливать снос.

Замглавы ВООПИиК Александр Кононов пояснил, что в данном случае невозможно наложить обеспечительные меры: «Их невозможно наложить из-за того, что компания не обращалась за получением заключения в КГИОП, не обращалась за получением разрешения на строительство». Соответственно, отсутствует и документ, действие которого можно «заморозить».

При этом стороны придерживаются противоположных мнений относительно того, имел ли застройщик право начинать снос без разрешения на строительство.

Градозащитники не исключают, что начало демонтажа связано с рассмотрением дела в суде. Компания это отрицает, утверждая, что работа над проектом ведется в плановом режиме с начала года, а уведомление о начале работ по демонтажу было направлено в профильные госорганы за несколько дней до первого заседания, на котором застройщик выступал в качестве заинтересованного лица. Сейчас завершается процесс проектирования и экспертиза, а еще до Нового года застройщик планирует начать строительство жилого комплекса и открыть продажи.



«С претензиями «градозащитников» к государственным органам относительно изменения года постройки некоторых зданий после очередной перестройки разберется суд», - заверил представитель застройщика. Он добавил, что к компании не может быть вопросов, так как по документам здания не исторические.

Если же корпуса и «помолодели», то около 20 лет назад или раньше, так как дата постройки 1971 год включена в технические паспорта зданий. Они были изготовлены ГУИОН еще в 2001 году по заказу комитета по управлению городским имуществом перед приватизацией, которая состоялась на следующий год. Застройщик, в свою очередь, приобрел участок только в марте 2020 года.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

