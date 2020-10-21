Врач-диетолог вице-губернатору Елину: «Есть после 23 часов не вредно. Лучше бы сахар запретили».

Вице-губернатор Евгений Елин сказал, что комендантский час для ресторанов надо ввести в том числе и потому, что после 23 часов есть вредно. Диетолог, как и бизнес, с ним не согласен.

Бизнес уже объяснил, что думает на этот счет. Но слова вице-губерантора причиняют боль не только рестораторам, но и каждому петербуржцу, кто хоть раз отправлялся в ночной дожор к холодильнику. Тем более, что версий, когда надо переставать есть, много: одни говорят, что после 18 часов, другие, что после 30 лет.

«Фонтанка» пошла за правдой к врачу-диетологу, доктору медицинских наук, профессору Алексею Ковалькову. Оказалось, что на ночь можно и нужно есть, рестораны хитростью поощряют нас есть больше, но мы и без их подсказок молодцы. А каждый петербуржец за год съедает столько сахара, сколько весит взрослый человек.



- Правда ли, что после 23 часов есть вредно, особенно в ресторанах?

- Задайте себе вопрос: почему основную выручку рестораны получают по вечерам? Потому что вечером у нас отключается сознание и начинает работать подсознание. И вечером мы наедаемся и не контролируем ситуацию. И съедаем в 2-3 раза больше, чем нужно. Заметьте, грязные тарелки в ресторанах убирают сразу же. Почему? В Японии провели такой эксперимент: оставили на столах грязные тарелки. И люди съедали в два раза меньше, чем если тарелки убирали.

- Так можно ли есть на ночь?

- Можно. Но только не углеводы. Вы можете съесть белок: мясо, рыбу. И овощи. Но не картошку, не рис и не хлеб. Все, что содержит сахар, тоже вечером лучше не есть — в том числе соусы, которые могут содержать сахар, мед и фруктовые соки.

- Так ведь в ресторанную пищу сахар кладут даже в те блюда, в которых мы не подозреваем присутствие сахара, даже в супы и мясо?

- Они не имеют права это делать, потому что посетитель может оказаться больным сахарным диабетом. И, если у него случится гипогликемичская кома прямо в ресторане, заведение будет нести за случившееся юридическую ответственность. Мало кто это знает, но это так.



- А еще считается, что нельзя есть после 18. Или за три часа до сна. Как правильно?

- Вы можете есть хоть за час до сна. Например, я своим пациентам, которые хотят похудеть, рекомендую два яичных белка съедать прямо перед сном. Их можно пожарить в виде яичницы с помидорами и луком. И это запустит процесс сгорания жиров перед сном. Но, если вы съедите перед сном яблоко, сгорание жиров остановится. У нас есть гормон инсулин и соматотропный гормон. Этот соматотропный гормон отвечает за сжигание жиров и выделяется в организме с полуночи до часа ночи. Чтобы он выделялся, нужны белки — аргетин и арнитин. Они есть не только в яичном белке, но и в мясе, но мясо будет усваиватся часов семь — то есть, только к утру. А яичный белок усвоится в течение 20 минут.

- Почему нельзя съесть на ночь яблочко?

- Надо учитывать, что инсулин блокирует действие соматотропного гормона. Если вы съедаете что-то, что вызывает бурный выброс инсулина, например, фрукты или каши — про пирожные я даже не говорю — у вас блокируется выброс соматотропного гормона. И нарушается естественный процесс сжигания жиров. В природе же нет толстых гепардов или львов, например.



- Ну, им надо как следует побегать, чтобы хорошо поесть.

- А много ли лев бегает? В основном он вяло ходит, оплодотворяет самок. Никакого бега в процессе. И ест лев при этом очень много. Человек худеет или полнеет не от того, что он ест, а от баланса гормонов в организме. В природе этот механизм не нарушен. У человека при рождении, если он генетически здоров, тоже. Поэтому около 40% людей едят все подряд и не полнеют. В каждом коллективе есть такая мадам, которую все ненавидят: ест круассаны по утрам и остается худой. Так что вечером обычный человек может есть белки и клетчатку. Клетчатка — это овощи, которые растут над землей.

- А авокадо?

- Авокадо — это фрукт. Мы идем в ресторан, заказываем себе филе-миньон прожарки медиум велл, съедаем его с овощами. И утром теряем вес. И можно съесть такой ужин хоть за полночь. Конечно, лучше до 12 ночи, потому что, как мы помним, в это время начинает выделяться гормон, который способствует сжиганию жира в организме. И вы должны спать, чтобы он выработался.



- Если у человека исторически другой график сна и бодрствования сложился, время выработки соматотропного гормона иное?

- Да, оно сдвигается. Это циркальные ритмы. В 8 утра вырабатываются гормоны щитовидной железы, в 6 утра — перед пробуждением — кортизол. Это не значит, что все эти гормоны не вырабатываются в другое время. Но пик их выработки при нормальном режиме дня приходится именно на эти циклы. Точно определить время выработки гормонов для конкретного человека с нестандартным графиком сна и бодрствования можно только с помощью анализов.

- Какой режим считать нормальным?

- На Руси было принято, что человек отходил ко сну с закатом, а просыпался с рассветом. И все были здоровы. Не было нарушений психики и вегето-сосудистой дистонии. Но теперь у нас появились профессии, которые требуют ночных бдений. Это, например, сотрудники скорой помощи, МЧС, пожарные, стюардессы. Все эти работы рано или поздно приводят к таким заболеваниям, что им должны платить тройную, если не четверную, зарплату, чтобы им было, на что лечиться. Эти люди по юности надеются, что все обойдется. Но не обойдется. Поэтому врачи скорой помощи стараются сменить место работы после 30-40 лет, чтобы не работать в ночные смены.



- Может, правильнее было бы вообще всегда все рестораны закрывать с 23 часов, а не только на время пандемии коронавируса?

- Молодежь может тусоваться в ресторанах и после 23, это их право. Потому что у них резервов организма хватит еще лет на 10. А в зрелом возрасте человек в полночь в ресторан не поедет, чтобы не пришлось брать с собой травматический пистолет. Вы никакими ограничениями не заставите людей перестать переедать на ночь. Вечером срываются все запреты, плюс этот эффект усиливается алкоголем.

- А если мне как чиновнику очень хочется что-то, связанное с едой, запретить ради здоровья населения?

- Запретите сахар. Считается, что он был получен 250 лет назад в Индии. Но основное его производство разворачивалось в Южной Америке из тростника. Он был настолько популярен и дорог, когда его привозили на кораблях в Европу, что по прибыльности переплюнул наркотики. И впервые в истории человечества тогда восстановили рабство — на сахарных плантациях. Сегодня каждый из нас съедает от 600 граммов до полутора килограммов сахара в день, если перевести в рафинад все углеводы, которые мы потребляем. Каждый житель Москвы и Петербурга за год съедает от 40 до 70 килограммов сахара. В провинции сложнее подсчитать, сколько сахара люди покупают для еды, а сколько — для самогоноварения. Человек за все свое существование на протяжении трех миллионов лет никогда не ел столько сахара. В лучшем случае ему удавалось однажды сбить с дерева какой-нибудь улей с медом, его атаковали пчелы размером с воробья и этот мед был последнее, что он ел в своей жизни.

