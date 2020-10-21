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21.10.2020 13:09
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Очевидец заснял, как фуру мотало по КАД от отбойника к отбойнику. Водитель умер за рулем

Скриншот из видео
Скриншот из видео

На кольцевой автодороге Петербурга днем 21 октября водителям пришлось уворачиваться от неуправляемой фуры. Мужчине за рулем стало плохо.

ДТП произошло на внутреннем кольце КАД между Колтушским и Мурманским шоссе, рассказал «Фонтанке» читатель Вадим. «Фура ехала несколько километров и билась об отбойники. Видимо, водителю было плохо», — отметил очевидец. Произошедшее он записал на видео.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 12:10 на 49-м километре внутреннего кольца водителю грузового автомобиля стало плохо за рулем, он потерял управление, и машина ударилась об отбойник. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя.

По данным отдела пропаганды УГИБДД, произошло все около 11 часов утра. По предварительной информации, на 46-м километре внутреннего кольца КАД 48-летний мужчина на грузовике Volvo по касательной столкнулся с автомобилем Renault, а затем спустя 2 километра наехал на отбойник. Предположительно, водитель «Вольво» умер во время движения. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

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Комментарии (4)

bluxer
Пункт назначения 2 все смотрели?
:)
тат2007amg
Тошнит в крайнем левом ряду и снимает, оператор хренов. Лишить прав на годик, пущай подумает на досуге..
goland72
Удивляют водители, которые видят, что фура бесконтрольно перестраивается, но всё равно лезут под неё с сигналами.
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