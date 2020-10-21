Очевидец заснял, как фуру мотало по КАД от отбойника к отбойнику. Водитель умер за рулем
На кольцевой автодороге Петербурга днем 21 октября водителям пришлось уворачиваться от неуправляемой фуры. Мужчине за рулем стало плохо.
ДТП произошло на внутреннем кольце КАД между Колтушским и Мурманским шоссе, рассказал «Фонтанке» читатель Вадим. «Фура ехала несколько километров и билась об отбойники. Видимо, водителю было плохо», — отметил очевидец. Произошедшее он записал на видео.
Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 12:10 на 49-м километре внутреннего кольца водителю грузового автомобиля стало плохо за рулем, он потерял управление, и машина ударилась об отбойник. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя.
По данным отдела пропаганды УГИБДД, произошло все около 11 часов утра. По предварительной информации, на 46-м километре внутреннего кольца КАД 48-летний мужчина на грузовике Volvo по касательной столкнулся с автомобилем Renault, а затем спустя 2 километра наехал на отбойник. Предположительно, водитель «Вольво» умер во время движения. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.