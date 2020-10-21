«Аэрофлот» разрешил бесплатно поменять билет на самолет. У опоздавших будет полчаса
На полгода компания «Аэрофлот» разрешила своим клиентам бесплатно опаздывать на внутрироссийские рейсы. Но менять билет придется быстро.
Как сообщили «Фонтанке» в компании, правило о бесплатном переоформлении билета распространяется на тех, кто покупал их начиная с 16 октября. Скидки будут действовать полгода — до 25 марта 2021 года включительно.
Дату вылета можно поменять и после того, как самолет улетел, — на это дается полчаса. Чтобы процедура состоялась, предлагается обращаться туда, где билет был куплен, или в контакт-центр авиакомпании.
Дополнение. Через час после выхода новости пресс-служба авиакомпании указала на ошибку в своем релизе - вернуть билет бесплатно можно за полчаса до вылета рейса, а не после.