«Аэрофлот» разрешил бесплатно поменять билет на самолет. У опоздавших будет полчаса

На полгода компания «Аэрофлот» разрешила своим клиентам бесплатно опаздывать на внутрироссийские рейсы. Но менять билет придется быстро.



Как сообщили «Фонтанке» в компании, правило о бесплатном переоформлении билета распространяется на тех, кто покупал их начиная с 16 октября. Скидки будут действовать полгода — до 25 марта 2021 года включительно.

Дату вылета можно поменять и после того, как самолет улетел, — на это дается полчаса. Чтобы процедура состоялась, предлагается обращаться туда, где билет был куплен, или в контакт-центр авиакомпании.