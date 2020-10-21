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21.10.2020 11:14
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«Аэрофлот» разрешил бесплатно поменять билет на самолет. У опоздавших будет полчаса

На полгода компания «Аэрофлот» разрешила своим клиентам бесплатно опаздывать на внутрироссийские рейсы. Но менять билет придется быстро.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, правило о бесплатном переоформлении билета распространяется на тех, кто покупал их начиная с 16 октября. Скидки будут действовать полгода — до 25 марта 2021 года включительно.

Дату вылета можно поменять и после того, как самолет улетел, — на это дается полчаса. Чтобы процедура состоялась, предлагается обращаться туда, где билет был куплен, или в контакт-центр авиакомпании.

Дополнение. Через час после выхода новости пресс-служба авиакомпании указала на ошибку в своем релизе - вернуть билет бесплатно можно за полчаса до вылета рейса, а не после.

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Комментарии (2)

260569221
Ага.... в контакт центр.... на котором будет вечно занято.... женский голос робота скажет: «нам очень важен ваш звонок, ожидайте ответа оператора, ваша очередь 25, примерный ответ через 29 минут...»

Ага, ага
hedgehog_
это чтобы самолет мог улететь раньше, если экипажу очень хочется домой?
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