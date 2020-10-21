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21.10.2020 10:27
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«За особые заслуги в развитии отечественной культуры». Никита Михалков получил звание Герой Труда

Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер Никита Михалков получил звание Герой Труда. Указ подписал президент России Владимир Путин.

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Герой Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», — сообщила 21 октября пресс-служба Кремля.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Трижды лауреат Государственной премии РФ.

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Комментарии (24)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Герои путинского труда: главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина и Никита Михалков... уравняли...
Вячеслав Рогожин
Срок этому мракобесу надо дать
Wuhan Proletarian
Недовольных его личностью Никита Сергеевич поставил на место одной лишь фразой: "Мужик ругался на барина, ругался, а барин и не знал ничего."
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