«За особые заслуги в развитии отечественной культуры». Никита Михалков получил звание Герой Труда
Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер Никита Михалков получил звание Герой Труда. Указ подписал президент России Владимир Путин.
«За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Герой Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю, город Москва», — сообщила 21 октября пресс-служба Кремля.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Председатель Союза кинематографистов России с 1998 года. Трижды лауреат Государственной премии РФ.