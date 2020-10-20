Своя машина — хорошо, но на метро лучше. Каждый второй петербуржец ездит на работу на общественном транспорте

Каждый второй петербуржец добирается до работы на общественном транспорте. В среднем поездка на личном автомобиле занимает более 40 минут, а на автобусах, маршрутках и метро — около часа, рассказали «Фонтанке» в компании SuperJob 20 октября.

«Каждый второй житель Северной столицы ездит на работу общественным транспортом (51%), чуть более трети добираются до места службы на личном автомобиле (36%), — сообщают в компании. — Идеальная продолжительность поездки на работу для жителя Санкт-Петербурга — 24 минуты».