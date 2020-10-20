Своя машина — хорошо, но на метро лучше. Каждый второй петербуржец ездит на работу на общественном транспорте
Каждый второй петербуржец добирается до работы на общественном транспорте. В среднем поездка на личном автомобиле занимает более 40 минут, а на автобусах, маршрутках и метро — около часа, рассказали «Фонтанке» в компании SuperJob 20 октября.
«Каждый второй житель Северной столицы ездит на работу общественным транспортом (51%), чуть более трети добираются до места службы на личном автомобиле (36%), — сообщают в компании. — Идеальная продолжительность поездки на работу для жителя Санкт-Петербурга — 24 минуты».
При этом, по данным SuperJob, в прошлом году число тех, кто ездит на работу на своем автомобиле, было немного меньше — всего 31% опрошенных. «Меры, принятые правительством с целью борьбы с эпидемией коронавируса, отразились на экономике и рынке труда. Работодатели вывели сотрудников на удаленку, изменили режимы работы, перевозчики сократили количество маршрутов», — подчеркивают в компании.
Ранее «Фонтанка» писала, что октябрьский пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга сократился на четверть по сравнению с 2019 годом. А все крупнейшие перевозчики Петербурга подняли цены на проезд в маршрутках.