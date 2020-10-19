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19.10.2020 09:04
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В кустах Яблоновского сада петербурженка нашла мужчину с простреленной грудью. Перед смертью он писал о любви

Воскресная прогулка рядом с садом в Невском районе города закончилась для петербурженки общением с полицией. Свернув с проторенной дороги, она наткнулась на мёртвого мужчину.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, накануне около половины девятого утра в полицию обратилась местная жительница с рассказом о мужчине, которого нашла мёртвым в Яблоновском саду. Она подсказала, что искать тело нужно в кустах неподалёку от Российского проспекта, 4/3.

На месте сотрудники обнаружили погибшего лет сорока в малиновой бейсболке. Причиной его смерти могло стать огнестрельное ранение. Рядом нашлось охотничье ружьё и бутылка виски. Оружие зарегистрировано на 46-летнего жителя Невского района. Погибший официально не трудоустроен, жил примерно в километре от Яблоновского сада. В его вещах нашли записку, датированную 17 октября. В ней автор просит прощения у знакомых и рассказывает о любовной драме: он решил, что не достоин своей девушки.

Тело направлено в морг. Точные причины гибели установят судмедэксперты.

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