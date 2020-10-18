Внимание на звуки. Учёные выявили новый симптом коронавируса

О заболевании COVID-19 помимо всего прочего могут сигнализировать изменения слуха.
Как сообщает 18 октября РИА Новости со ссылкой на Express, исследование провели учёные из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. Они заметили, что некоторые ковидные пациенты жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Более того, у некоторых тяжело больных коронавирусом этот симптом оборачивался полной потерей слуха.
Исследователи призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и в случае COVID-19 принимать превентивные меры для их лечения.
Тиннитус сопровождает и другие заболевания, и он не основной симптом коронавируса. Поэтому беспокоиться стоит, только если он сочетается с более распространенными признаками COVID-19.
Число заболевших коронавирусом в мире, по данным Университета Хопкинса, превысило 39,7 миллиона человек, погибших — 1,1 миллиона. В России почти 1,4 миллиона заразившихся, в Петербурге наблюдается активный рост заболеваемости.