Внимание на звуки. Учёные выявили новый симптом коронавируса

О заболевании COVID-19 помимо всего прочего могут сигнализировать изменения слуха.

Как сообщает 18 октября РИА Новости со ссылкой на Express, исследование провели учёные из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. Они заметили, что некоторые ковидные пациенты жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Более того, у некоторых тяжело больных коронавирусом этот симптом оборачивался полной потерей слуха.

Исследователи призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и в случае COVID-19 принимать превентивные меры для их лечения.