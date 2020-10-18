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18.10.2020 15:44
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Внимание на звуки. Учёные выявили новый симптом коронавируса

О заболевании COVID-19 помимо всего прочего могут сигнализировать изменения слуха.

Как сообщает 18 октября РИА Новости со ссылкой на Express, исследование провели учёные из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. Они заметили, что некоторые ковидные пациенты жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Более того, у некоторых тяжело больных коронавирусом этот симптом оборачивался полной потерей слуха.

Исследователи призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и в случае COVID-19 принимать превентивные меры для их лечения.

Тиннитус сопровождает и другие заболевания, и он не основной симптом коронавируса. Поэтому беспокоиться стоит, только если он сочетается с более распространенными признаками COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в мире, по данным Университета Хопкинса, превысило 39,7 миллиона человек, погибших — 1,1 миллиона. В России почти 1,4 миллиона заразившихся, в Петербурге наблюдается активный рост заболеваемости.

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Комментарии (5)

Чёрт Опасный
Я интересуюсь, а вот ежели не встаёт, как в 16 лет, на любую проходящую мимо девушку, то это тоже ковидло коварное?
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