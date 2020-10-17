Ездят на такси и выписываются с положительными. Как петербуржцы сдают тесты и лечатся от коронавируса дома

Если очень нужно на работу, петербургские врачи выписывают переболевших коронавирусом, даже если после отрицательного теста им снова пришел положительный. А тех, кто точно болеет ОРВИ, все равно призывают две недели сидеть дома.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Бесплатное тестирование на коронавирус и лечение на дому в Петербурге протекает очень по-разному. Одни читатели «Фонтанки» по полтора месяца сидят дома в ожидании результатов тестов, других никак не могут выписать с обычным ОРВИ. Третьи — уже с подтвержденным коронавирусом — вынуждены на такси перебираться из места самоизоляции до адреса регистрации, чтобы встретиться с доктором. Хотя кому-то выписывают больничные по электронной почте.

Семья Даны Карелиной 12 октября полностью вышла из самоизоляции. Они заразились летом на своей же свадьбе. Когда коронавирус у пары подтвердили результаты платного теста, их друзья и родственники поступили по-разному: одни тоже заказали мазки, другие, заметив симптомы простуды, не стали так усложнять себе жизнь. Москвичей в столице посадили на самоизоляцию с мобильными приложениями для социального мониторинга. Петербургские же врачи кого-то ногами отправили сдавать тест в поликлинику — подруга Даны пошла, а отец не решился, приобрел платный. Коронавирус потом нашли у обоих.



Затянувшийся больничный Карелиных отчасти объясняется чехардой с бесплатными тестами. Чтобы выписаться, по идее нужны два отрицательных; поликлиники начинают брать анализы с 10–11-го дня болезни. Но, как рассказывает Дана, сначала выяснилось, что прислать сотрудника медучреждение может только по нечетным дням и только в будни, потом оказалось, что результат нужно ждать 6–7 дней, и к этому моменту он окажется только предварительным — дальше его должны еще перепроверить в лаборатории. «Один раз к нам не пришли брать мазок. Не объяснили почему, просто в 6 вечера позвонили и сказали: не придут», — добавляет Дана.

Первый отрицательный тест она получила 21 сентября. «Я спросила у врача: «Как быть, если у меня будет второй отрицательный, а у него нет?» Она мне сказала тогда туманно: «Нужен хотя бы один его отрицательный, и тогда вас тоже можно выписать». Потом подумала и добавила: «Хотя вы же уже переболели. У вас же, наверное, иммунитет…»» — вспоминает Дана. Анализы у супругов взяли повторно, но потом оказалось, что тест мужа не успели донести до лаборатории, у него вышел срок годности, и нужно было сдавать новый. Результат супруги на «Госуслугах» все же отобразился, но снова оказался положительным. В итоге девушку выписали, когда она еще ждала новые анализы. «Хотя нужно сдать два, мне сказали, что есть такая практика, если очень нужно на работу», — говорит она.



Как сообщили в комздраве, мазки сейчас берут у всех, кто обращается к врачам с симптомами ОРВИ. На деле же это правило работает не всегда, рассказала читательница «Фонтанке». Когда у ее молодого человека температура поднялась до 39,6 градуса, они вызвали скорую, сотрудники пообещали прислать на следующий день участкового врача для забора анализов, но доктор ограничился осмотром и советом пить парацетамол и ибупрофен. Мазки отказался брать, сославшись на то, что лаборатория переполнена.

При этом куда более категоричным оказался подход некоторых поликлиник к лечению ОРВИ. Одна из читательниц посетовала, что никак не может выписаться после простуды. На прошлой неделе у нее поднялась температура, и она на всякий случай заказала тест из частной лаборатории. Коронавирус не нашли, но врач пришел на дом и все равно сказал: сидеть дома две недели. «Я спросила, на каком основании, если тест отрицательный, врач сказал, что такое распоряжение», — недоумевает она. А 15 октября в поликлинике сообщили: закроют больничный, только когда со дня сдачи теста пройдет две недели. Мотивировка: некое распоряжение сверху.



С платными тестами тоже не все просто. «Хеликс», например, на прошлой неделе все еще отправлял анализы на перепроверку, хотя Роспотребнадзор с 1 октября перестал этого требовать от лабораторий. «Получила «предварительно положительный результат». Информации о дальнейших действиях нет, — жалуется Елена Скворцова. — В выписке написано: если чувствуете симптомы ОРВИ, звоните в Роспотребнадзор. Там рекомендуют вызвать скорую, если совсем плохо, или позвонить в городскую дежурную службу. Оба телефона не отвечают. В «Хеликсе» трубку тоже не берут. В поликлинике сказали, что могут только зафиксировать вызов врача, но доктор пришел на следующий день и не понял, зачем его вызвали. Сказал, чтобы открыть больничный, нужно ждать окончательного подтверждения теста. Но хоть объяснил, что мне все-таки показана самоизоляция». Коронавирус у Елены все-таки обнаружили, обещали прислать врача, но тот решил все вопросы дистанционно: позвонил, спросил о самочувствии, назначил дату сдачи анализов и предложил отправить данные о месте работы и выписку из «Хеликса» по электронной почте — если нужен больничный.



О необходимости сидеть на самоизоляции тем, кто лечит коронавирус дома, врачи напоминают, хотя и не особо настаивают. По крайней мере читатели «Фонтанки» не смогли вспомнить о том, чтобы кто-то угрожал им административными штрафами. «Уезжали на дачу», «через пару недель стали выходить на прогулки, но ни с кем не контактировали», — признаются больные. Чтобы сдать бесплатный тест, Дарье Медведевой, например, с уже подтвержденным COVID-19 пришлось перебираться из Сестрорецка на свой адрес регистрации. Частная лаборатория подтвердила у нее коронавирус, она набрала поликлинику, дату забора анализов назначили, но сразу предупредили: в Сестрорецк не поедут. «Там адовая загрузка. Звонишь, находишься в режиме ожидания минут 20, потом звонок прерывается, — вспоминает Дарья. — Сказали: «Сами разбирайтесь». Я дотерпела до последнего момента, вся закуталась и поехала на такси».

При этом формально городские поликлиники должны руководствоваться одними и теми же правилами. Петербуржцам, заметившим признаки ОРВИ, показано вызвать врача на дом. Во всех случаях у пациентов обязаны взять мазок на коронавирус. Те, у кого инфекцию подтвердил платный тест, должны опять же позвонить в поликлинику, врач посетит их на дому и сообщит эпидемиологический номер — частные лаборатории сами передают данные о выявленных случаях в Роспотребнадзор. На самоизоляции должны оставаться не только заболевшие, но и те, кто живет с ними в одной квартире, — пока не получат отрицательный тест. По крайней мере, такую информацию сообщает комитет по здравоохранению.



Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»