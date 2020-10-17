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17.10.2020 10:30
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Ездят на такси и выписываются с положительными. Как петербуржцы сдают тесты и лечатся от коронавируса дома

Если очень нужно на работу, петербургские врачи выписывают переболевших коронавирусом, даже если после отрицательного теста им снова пришел положительный. А тех, кто точно болеет ОРВИ, все равно призывают две недели сидеть дома.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Бесплатное тестирование на коронавирус и лечение на дому в Петербурге протекает очень по-разному. Одни читатели «Фонтанки» по полтора месяца сидят дома в ожидании результатов тестов, других никак не могут выписать с обычным ОРВИ. Третьи — уже с подтвержденным коронавирусом — вынуждены на такси перебираться из места самоизоляции до адреса регистрации, чтобы встретиться с доктором. Хотя кому-то выписывают больничные по электронной почте.

Семья Даны Карелиной 12 октября полностью вышла из самоизоляции. Они заразились летом на своей же свадьбе. Когда коронавирус у пары подтвердили результаты платного теста, их друзья и родственники поступили по-разному: одни тоже заказали мазки, другие, заметив симптомы простуды, не стали так усложнять себе жизнь. Москвичей в столице посадили на самоизоляцию с мобильными приложениями для социального мониторинга. Петербургские же врачи кого-то ногами отправили сдавать тест в поликлинику — подруга Даны пошла, а отец не решился, приобрел платный. Коронавирус потом нашли у обоих.

Затянувшийся больничный Карелиных отчасти объясняется чехардой с бесплатными тестами. Чтобы выписаться, по идее нужны два отрицательных; поликлиники начинают брать анализы с 10–11-го дня болезни. Но, как рассказывает Дана, сначала выяснилось, что прислать сотрудника медучреждение может только по нечетным дням и только в будни, потом оказалось, что результат нужно ждать 6–7 дней, и к этому моменту он окажется только предварительным — дальше его должны еще перепроверить в лаборатории. «Один раз к нам не пришли брать мазок. Не объяснили почему, просто в 6 вечера позвонили и сказали: не придут», — добавляет Дана.

Первый отрицательный тест она получила 21 сентября. «Я спросила у врача: «Как быть, если у меня будет второй отрицательный, а у него нет?» Она мне сказала тогда туманно: «Нужен хотя бы один его отрицательный, и тогда вас тоже можно выписать». Потом подумала и добавила: «Хотя вы же уже переболели. У вас же, наверное, иммунитет…»» — вспоминает Дана. Анализы у супругов взяли повторно, но потом оказалось, что тест мужа не успели донести до лаборатории, у него вышел срок годности, и нужно было сдавать новый. Результат супруги на «Госуслугах» все же отобразился, но снова оказался положительным. В итоге девушку выписали, когда она еще ждала новые анализы. «Хотя нужно сдать два, мне сказали, что есть такая практика, если очень нужно на работу», — говорит она.

Как сообщили в комздраве, мазки сейчас берут у всех, кто обращается к врачам с симптомами ОРВИ. На деле же это правило работает не всегда, рассказала читательница «Фонтанке». Когда у ее молодого человека температура поднялась до 39,6 градуса, они вызвали скорую, сотрудники пообещали прислать на следующий день участкового врача для забора анализов, но доктор ограничился осмотром и советом пить парацетамол и ибупрофен. Мазки отказался брать, сославшись на то, что лаборатория переполнена.

При этом куда более категоричным оказался подход некоторых поликлиник к лечению ОРВИ. Одна из читательниц посетовала, что никак не может выписаться после простуды. На прошлой неделе у нее поднялась температура, и она на всякий случай заказала тест из частной лаборатории. Коронавирус не нашли, но врач пришел на дом и все равно сказал: сидеть дома две недели. «Я спросила, на каком основании, если тест отрицательный, врач сказал, что такое распоряжение», — недоумевает она. А 15 октября в поликлинике сообщили: закроют больничный, только когда со дня сдачи теста пройдет две недели. Мотивировка: некое распоряжение сверху.

С платными тестами тоже не все просто. «Хеликс», например, на прошлой неделе все еще отправлял анализы на перепроверку, хотя Роспотребнадзор с 1 октября перестал этого требовать от лабораторий. «Получила «предварительно положительный результат». Информации о дальнейших действиях нет, — жалуется Елена Скворцова. — В выписке написано: если чувствуете симптомы ОРВИ, звоните в Роспотребнадзор. Там рекомендуют вызвать скорую, если совсем плохо, или позвонить в городскую дежурную службу. Оба телефона не отвечают. В «Хеликсе» трубку тоже не берут. В поликлинике сказали, что могут только зафиксировать вызов врача, но доктор пришел на следующий день и не понял, зачем его вызвали. Сказал, чтобы открыть больничный, нужно ждать окончательного подтверждения теста. Но хоть объяснил, что мне все-таки показана самоизоляция». Коронавирус у Елены все-таки обнаружили, обещали прислать врача, но тот решил все вопросы дистанционно: позвонил, спросил о самочувствии, назначил дату сдачи анализов и предложил отправить данные о месте работы и выписку из «Хеликса» по электронной почте — если нужен больничный.

О необходимости сидеть на самоизоляции тем, кто лечит коронавирус дома, врачи напоминают, хотя и не особо настаивают. По крайней мере читатели «Фонтанки» не смогли вспомнить о том, чтобы кто-то угрожал им административными штрафами. «Уезжали на дачу», «через пару недель стали выходить на прогулки, но ни с кем не контактировали», — признаются больные. Чтобы сдать бесплатный тест, Дарье Медведевой, например, с уже подтвержденным COVID-19 пришлось перебираться из Сестрорецка на свой адрес регистрации. Частная лаборатория подтвердила у нее коронавирус, она набрала поликлинику, дату забора анализов назначили, но сразу предупредили: в Сестрорецк не поедут. «Там адовая загрузка. Звонишь, находишься в режиме ожидания минут 20, потом звонок прерывается, — вспоминает Дарья. — Сказали: «Сами разбирайтесь». Я дотерпела до последнего момента, вся закуталась и поехала на такси».

При этом формально городские поликлиники должны руководствоваться одними и теми же правилами. Петербуржцам, заметившим признаки ОРВИ, показано вызвать врача на дом. Во всех случаях у пациентов обязаны взять мазок на коронавирус. Те, у кого инфекцию подтвердил платный тест, должны опять же позвонить в поликлинику, врач посетит их на дому и сообщит эпидемиологический номер — частные лаборатории сами передают данные о выявленных случаях в Роспотребнадзор. На самоизоляции должны оставаться не только заболевшие, но и те, кто живет с ними в одной квартире, — пока не получат отрицательный тест. По крайней мере, такую информацию сообщает комитет по здравоохранению.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (4)

_angus_
Сижу дома бессимптомно. На работе весь отдел сдал тесты, у меня положительный. Вызвал врача, пришла девушка, из всей защиты только масочка. Спрашиваю, не надышу ли, - нет, говорит, кто только на меня не дышал. Ну ок, сказала, через неделю позвоните в эту же поликлинику, чтобы пришли сделать повторный мазок. Через неделю смог дозвониться только на второй день. Девушка на телефоне -- к что вы от меня хотите? Говорю, мазок повторный. Нет, говорит, что вы хотите, кого именно нужно вызвать, расскажите мне, что мне делать? Ок, горячая линия, райздрав, Вацап доктору. Через час звонит сестричка, -- завтра приду делать мазок. Пришла уже в полном облачении, очки, респиратор, халат нетканый. Доктор ваш, говорит, на больничном уже с ковидом. Ощущение 41 года немножко так... Бардак как он есть.
zenotr
врачи сами не знают от чего лечить надо. медицина на дне.
Gilka
короновирус у нас уже месяцев 10, а все не могут организовать нормальную слаженную, главное четкую, работу мед служб...
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