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16.10.2020 17:34
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Авиакомпания «Победа» покупает 3 тысячи «тренажеров улыбки», которые заставят улыбаться, скорее, пассажиров, чем стюардесс

Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Победа» объявила конкурс на закупку 3 тысяч «тренажеров улыбки». Инструкция по их использованию выглядит весьма двусмысленно, но авиаторы уверены в эффективности тренажеров, которые предназначены для школы стюардесс.

«Победа» разместила объявление о закупке тренажеров 16 октября. В техзадании указана конкретная модель тренажера — Silicone face slimmer, а чтобы не возникало разночтений, приложено фото заказываемых изделий в техзадании.

Фото: скриншот с сайта Госзакупок

Общая сумма, которую авиакомпания готова потратить на «тренажеры улыбки», — 540 тысяч рублей.

«Фонтанка» направила письмо в пресс-слубжу «Победы» с просьбой ответить на ряд вопросов, которых после изучения техзадания возникло много. Однако компания предпочла ограничиться довольно лаконичным и явно заготовленным заранее ответом. Он достоин публикации без купюр: «Мы действительно закупаем тренажёры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт. А с учётом стратегии роста у нас большой набор в собственную школу, хотим, чтобы навыком шикарной улыбки обладали все выпускники школы без исключения».

В сети довольно много фотографий этого изделия, на которых показано, как именно его надо использовать.

Фото: скриншот с сайта aliexpress.com
Фото: скриншот с сайта Госзакупок
Фото: скриншот с сайта aliexpress.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Vurgagain
Хороший такой расширитель...
kоt-obormot
путену подарят пускай. А то вечно с кислой физиономией.
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