Частный кредитор из Петербурга избежал реального срока благодаря щедрому жесту

Святецкий не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но с 2015 по 2019 год предоставлял желающим процентные займы под залог недвижимости. За четыре года в офисе компании «М2-Капитал» расположенном на Московском проспекте, он заключил от своего имени договоры с 23 клиентами, получив от них 11,5 миллиона рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 октября, Октябрьский районный суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении Богдана Святецкого. Он обвинялся в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Официально незарегистрированный «бизнесмен» смог избежать реального срока, отделавшись штрафом, благодаря щедрому жесту. Однако бывшие клиенты знают его еще с одной стороны.

В пресс-службе уточнили, что с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении штрафа в суд обратился следователь СУ УМВД России по Адмиралтейскому району по фамилии Григорьев, указав, что Святецкий ранее не был судим, впервые совершил преступление средней тяжести, своими действиями никому не причинил материальный ущерб, а также признал вину и раскаялся. Обвиняемый, его защитник и прокурор также поддержали ходатайство следователя.



Помимо этого, Святецкий загладил причиненный вред в виде перечисления 650 тысяч рублей в качестве благотворительной помощи в центры содействия семейному воспитания № 11, 15 и 3, а также дому-интернату для детей-инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития № 1, следует из материалов дела.



Учитывая все вышеизложенное, суд назначил ему штраф в 250 тысяч рублей.



Как следует из картотеки Ленинского районного суда Петербурга, оштрафованный выиграл десятки гражданских дел по займам под залог недвижимости, отсчет которых совпадает с началом его бизнес-активности. Выступают ли ответчиками его бывшие клиенты, установить на основании данных картотеки не представляется возможным. Однако их присутствие можно обнаружить в социальных сетях, где они делятся не самым приятным опытом общения со своим заимодавцем.

