«Так и с чем меня поздравлять?» Юрий Лоза год ждал заслуженного артиста, а получил грамоту от президента

Музыкант Юрий Лоза уже год ждет звания заслуженного артиста России и подготовил все документы. Благодарности от президента Владимира Путина он обрадовался, но посетовал, что достоин большего.



Благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность глава государства объявил музыканту накануне, а распоряжение появилось на портале правовой информации.



«Президенту спасибо, конечно же, — сказал 16 октября РИА Новости Лоза. — Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской̆ культуры ничего, более грамоты, я недостоин. Так и с чем меня поздравлять?»