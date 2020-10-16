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16.10.2020 09:50
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«Так и с чем меня поздравлять?» Юрий Лоза год ждал заслуженного артиста, а получил грамоту от президента

Музыкант Юрий Лоза уже год ждет звания заслуженного артиста России и подготовил все документы. Благодарности от президента Владимира Путина он обрадовался, но посетовал, что достоин большего.

Благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность глава государства объявил музыканту накануне, а распоряжение появилось на портале правовой информации.

«Президенту спасибо, конечно же, — сказал 16 октября РИА Новости Лоза. — Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской̆ культуры ничего, более грамоты, я недостоин. Так и с чем меня поздравлять?»

Он добавил, что документы для звания он подготовил еще год назад.

Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза родился в 1954 году в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 70-е годы играл в известной̆ в СССР группе «Интеграл», которой̆ руководил Бари Алибасов. В 1987 году музыкант начал сольную карьеру. Лоза — автор песен «Плот», «Девочка сегодня в баре», «Пой, моя гитара, пой», «Исполнительный̆ лист», «Сто часов» и многих других.

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Комментарии (25)

Вотоночё
Странная система, что эти звания нужно выпрашивать. "Подготовил документы, год жду.."
"Никогда ничего не просите... Сами все дадут."
Вотоночё
Эх, зажму я красоту в мозолистую руку
И пойду дослушивать, что хнычет мне гармонь..
тат2007amg
Ну если он и достоин какого звания, то только заслуженного идиота..
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