«Так и с чем меня поздравлять?» Юрий Лоза год ждал заслуженного артиста, а получил грамоту от президента
Музыкант Юрий Лоза уже год ждет звания заслуженного артиста России и подготовил все документы. Благодарности от президента Владимира Путина он обрадовался, но посетовал, что достоин большего.
Благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность глава государства объявил музыканту накануне, а распоряжение появилось на портале правовой информации.
«Президенту спасибо, конечно же, — сказал 16 октября РИА Новости Лоза. — Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской̆ культуры ничего, более грамоты, я недостоин. Так и с чем меня поздравлять?»
Он добавил, что документы для звания он подготовил еще год назад.
Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза родился в 1954 году в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 70-е годы играл в известной̆ в СССР группе «Интеграл», которой̆ руководил Бари Алибасов. В 1987 году музыкант начал сольную карьеру. Лоза — автор песен «Плот», «Девочка сегодня в баре», «Пой, моя гитара, пой», «Исполнительный̆ лист», «Сто часов» и многих других.