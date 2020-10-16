FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 09:32
0
Печать

Битва за чистоту. Дворник с товарищами и ножом отбил двор от нелегальных перевозчиков строительного мусора в Петербурге

Группа в оранжевых жилетах защитила пухто в Выборгском районе от мешков со строительным мусором, которые пытались выгрузить во дворе нелегальные перевозчики.

Как стадо известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 октября, около трех часов дня в четверг в полицию района поступил звонок от жителей дома 23, корпус 1 по проспекту Художников. Заявитель рассказал, что во дворе дома массовая драка: несколько мужчин бьют окна в приехавшей «Газели».

Полиция оперативно установила обстоятельства конфликта. Двое мужчин 22 и 34 лет занимались вывозом строительной мусора. Так как лицензии у них не было, то выбрасывали они его не на специализированной площадке, а пытались сгрузить мешки во дворе, но тут пришел дворник. Он сначала просто возмущался, а потом набросился на приехавших с кулаками. На помощь ему прибежали еще около 6-7 человек в оранжевых жилетах, у одного из которых был нож. В конфликте старший перевозчик получил ранение в ногу. Помимо этого помощники дворника повредили «Газель» и разбили в ней стекла.

По факту ведется проверка и поиск защитников двора.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний