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16.10.2020 08:58
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Жилой дом вместе с хозяйкой провалился под землю в Брянской области

Жилой дом провалился под землю в Брянской области в ночь на 16 октября. Внутри была пожилая женщина, которую пытаются найти под завалами.

Инцидент произошел в поселке Вышков Злынковского района. На Ленинской улице образовался карстовый провал и дом ушел на глубину 6-7 метров, сообщает региональное управление МЧС.

«В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживает два человека. По предварительной информации, в обрушившейся части дома может находиться пожилая женщина», - уточнили в МЧС РИА Новости.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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