Жилой дом вместе с хозяйкой провалился под землю в Брянской области

Жилой дом провалился под землю в Брянской области в ночь на 16 октября. Внутри была пожилая женщина, которую пытаются найти под завалами.



Инцидент произошел в поселке Вышков Злынковского района. На Ленинской улице образовался карстовый провал и дом ушел на глубину 6-7 метров, сообщает региональное управление МЧС.



«В результате данного происшествия произошло обрушение части жилого одноэтажного частного дома, в котором проживает два человека. По предварительной информации, в обрушившейся части дома может находиться пожилая женщина», - уточнили в МЧС РИА Новости.

