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15.10.2020 18:53
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У кизила в Петербурге — апрель

Несмотря на то что в Петербурге основательно холодает, растения противятся приближению зимы.

«Весенний» кизил заметил 15 октября фотограф «Фонтанки» в Удельном парке на севере Петербурга. Растение не только цветёт, но и растёт: у него много новых листьев.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Кизил широко распространён на Кавказе, на Украине, в Крыму, в Восточной и Центральной Европе, в садах любителей он встречается в средней полосе России и даже в Санкт-Петербурге. Цветёт он обычно при температуре 8–12 градусов — это апрель или май.

В этом году растения сразу «попутали времена года» из-за аномально тёплой зимы. Сентябрь тоже оказался очень тёплым, и снова зацвела сирень. Между тем в предстоящие выходные возможен снег, дорожники готовят уборочную технику.

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