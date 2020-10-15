Несмотря на то что в Петербурге основательно холодает, растения противятся приближению зимы.
«Весенний» кизил заметил 15 октября фотограф «Фонтанки» в Удельном парке на севере Петербурга. Растение не только цветёт, но и растёт: у него много новых листьев.
Кизил широко распространён на Кавказе, на Украине, в Крыму, в Восточной и Центральной Европе, в садах любителей он встречается в средней полосе России и даже в Санкт-Петербурге. Цветёт он обычно при температуре 8–12 градусов — это апрель или май.
В этом году растения сразу «попутали времена года» из-за аномально тёплой зимы. Сентябрь тоже оказался очень тёплым, и снова зацвела сирень. Между тем в предстоящие выходные возможен снег, дорожники готовят уборочную технику.