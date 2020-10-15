Невынужденная ошибка. Американский теннисист сбежал из Петербурга из-за коронавируса

Американский теннисист сбежал из Петербурга после положительного теста на коронавирус. Теперь ему грозят крупный штраф, дисквалификация и порицание.

Сэм Куэрри



Dita Alangkara / AP/TASS



В теннисном спорте есть термин «невынужденная ошибка». Это когда техничный игрок, находясь в выигрышной позиции, совершает досадный промах и не выполняет простейший удар. Показатель считается субъективным, но входит в статистику действий и влияет на результат матча.

Сэму Куэрри 33 года. Он никогда не выигрывал турниров Большого шлема (самые престижные соревнования в теннисе). Его лучшее достижение в элитной категории — полуфинал Уимблдона в 2017 году. При этом Куэрри считается теннисистом хорошего среднего уровня, почти не покидавшего за свою продолжительную карьеру топ-100 мирового рейтинга. Только на призовых он заработал более 12 млн долларов.



Куэрри прибыл в Петербург за пять дней до старта 25-го теннисного турнира St. Petersburg Open. С женой и грудным ребенком его поселили в отеле Four Seasons — в номере с видом на Исаакиевский собор.

Регламент Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) предполагает сдачу теста каждый четвертый день пребывания на турнире. Первый анализ Куэрри с супругой сдали 7 октября, в день приезда, результат — отрицательный. На жеребьевке 10 октября определился соперник — канадец Денис Шаповалов, а на следующий день тесты американской семьи просигнализировали об инфекции. В тот же день (российские бюджетники вздрогнули) провели повторное тестирование — COVID-19.

«Согласно протоколу ATP и правилам Роспотребнадзора, главного российского органа, осуществляющего контроль при проведении массовых мероприятий, включая спортивные соревнования, Сэм Куэрри был снят с турнира и изолирован в номере отеля Four Seasons. Роспотребнадзор рекомендовал оргкомитету турнира помимо изоляции игрока сделать медицинское заключение о состоянии здоровья Сэма Куэрри и членов его семьи. Турниром был организован визит врача и педиатра из частной клиники «СОГАЗ», которые дважды пытались осмотреть Куэрри, однако это им не удалось в связи с тем, что спортсмен не открыл дверь своего номера — ни 12 октября, сославшись на то, что спит ребенок, ни 13 октября, несмотря на предварительную договоренность. Диалог тур-менеджера турнира и спортсмена к результату не привел», — заявили «Фонтанке» организаторы St. Petersburg Open.



В официальном заявлении устроителей теннисного турнира говорится, что «в случае подтверждения бессимптомного протекания болезни предполагалось перевезти Куэрри из отеля на самоизоляцию в частные апартаменты», а оргкомитет подготовил и «апартаменты премиум-класса». Однако, по данным «Фонтанки», существовала вероятность, что спортсмена госпитализируют. Все должен был решить третий тест, его назначили на 15 октября.

Собеседники «Фонтанки» предполагают, что именно перспектива прочувствовать всю мощь российской медицины подкосила семейство Куэрри. Установленные в отеле камеры наблюдения зафиксировали, как 13 октября в предрассветные 5:45 утра американцы прошли мимо стойки администрации Four Seasons. Из России летели на частном самолете. Говорят, чартер оплатил один из спонсоров теннисиста. Назвать поступок полноценным побегом все же нельзя. В заявлении организаторов St. Petersburg Open указано, что о своем решении Куэрри предупредил представителя ATP.

Где сейчас находится Куэрри, доподлинно неизвестно. По одним данным, самолет приземлился в соседней с Россией европейской стране — потому что там не требуют ковидный тест. По информации «Фонтанки», пунктом назначения стал Копенгаген. Из Дании легче добраться до бельгийского Антверпена, где 19 ноября стартует турнир European Open.



Люди из ATP советуют Куэрри на European Open не торопиться. Его выходка — грубейшее нарушение всех медицинских протоколов организации с начала эпидемии. Как и у многих спортивных лиг, летом в теннисе стоял вопрос о заморозке всех соревнований минимум до конца года. И только введение регламентов и жесткое их соблюдение дали возможность, пусть и с массой ограничений, все-таки провести большинство запланированных турниров. Поэтому к Сэму могут быть применены самые жесткие меры.

Теннисисту грозит штраф в 100 тысяч долларов и дисквалификация на три года, что для 33-летнего спортсмена фактически означает завершение карьеры. Куэрри подставил еще и организаторов петербургского турнира, в отношении которых теперь тоже возможно разбирательство.

«По регламенту ATP оргкомитет осуществляет общение с игроками по всем вопросам, возникающим на турнире, через тур-менеджера ATP. Все вопросы взаимоотношений турнира и игроков регулируются непосредственно на турнире тур-менеджером ATP. Оргкомитет турнира предпринял все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность игроков, представителей ATP и всех служб турнира. Оценку и квалификацию действий игрока Сэма Куэрри осуществляет АТР», — подчеркнули в пресс-службе St. Petersburg Open.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

