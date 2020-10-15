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15.10.2020 18:05
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Директор НИИ Вредена о закупке частей тела на 13 млн: Это обычная практика, как по-другому учить врачей?

Директор Российского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена Рашид Тихилов прокомментировал новость о закупке НИИ частей человеческого тела на 13 млн рублей. Информация вызвала широкое обсуждение в соцсетях.

«Закупка изделий медицинского назначения — обычная практика для крупных медицинских и научных центров. Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене», — рассказал он.

Тихилов отметил, что от хирурга, не работавшего с биологическим материалом, вреда для живых пациентов будет больше, чем пользы.

«Обучение хирургов на биоматериале, а не на пластиковых моделях, далеких от реальности, практикуется не только в нашей стране, но и во всем мире. Как по-другому учить врачей? Подобные закупки мы проводим раз в полтора-два года, в точном соответствии с федеральным законом № 44», — уточнил директор НИИ Вредена.

Также он рассказал, что, как правило, по этим закупкам институт получает части тел из других стран, не из России. При этом биоматериал имеет все необходимые документы в строгом соответствии с российским и международным законодательством.

НИИ Вредена в Петербурге намерен закупить в замороженном виде части человеческого тела на 12,8 млн рублей, это следует из информации на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет поставить 6 верхних и 12 нижних конечностей, а также три типа торсов: дюжину от шейного позвонка до двенадцатого грудного позвонка, шесть от головы до середины бедренной кости и шесть от шейного позвонка до середины бедренной кости.

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Комментарии (2)

Skazochny
НИИ убито и разворовано очередным непонятным вороватым ушлёпком.
MuCephei_88
Ага вот только товарищ Тихилов потрудитесь объяснить, откуда взялась сумма в 13 млн рублей. Эту часть вопроса вы деликатно обошли.
Даже если предположить, что части будут перевозиться и храниться в сосудах Дьюара с азотом, такой суммы хватит чтобы их 10 лет хранить.
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