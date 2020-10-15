В общежитии ГУГА нашли истекающую кровью студентку. Окно в её комнате было открыто, воздух хранил следы борьбы

Полиция занимается загадочным происшествием в женском общежитии Университета гражданской авиации на Штурманской, 26/2, в Петербурге. В одной из комнат была найдена девушка, лежащая в луже крови.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 октября, накануне днём в полицию поступило сообщение от студентки. Она рассказала, что заглянула в комнату соседки на 2 этаже через замочную скважину и увидела окровавленную девушку, рядом с которой лежал нож.



Дверь вскрыли и нашли в комнате 18-летнюю студентку, приехавшую в Петербург из Минеральных Вод. Врачи зафиксировали у неё порез шеи, четыре ножевых ранения в живот, разрезанные руки. Соседки по общежитию рассказали полиции, что их знакомая не вела себя подозрительно. На момент вскрытия двери в комнате пахло перцовым газом, а окно было открыто.

