Основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» депортируют из США в Эстонию
Власти США депортируют в Эстонию основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли, который нарушил миграционное законодательство. Сейчас предприниматель находится в иммиграционной тюрьме.
В Штаты бизнесмен прибыл под именем Герман Хайнманн. «56-летний Герман Хайнманн, гражданин Эстонии, прибыл 18 февраля в Соединенные Штаты, в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, согласно требованиям,— пояснил 15 октября представитель миграционной службы ТАСС и добавил, что Лиллевяли ожидает выдворения из страны.
В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей.