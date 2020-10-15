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15.10.2020 07:32
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Основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» депортируют из США в Эстонию

Власти США депортируют в Эстонию основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли, который нарушил миграционное законодательство. Сейчас предприниматель находится в иммиграционной тюрьме.

В Штаты бизнесмен прибыл под именем Герман Хайнманн. «56-летний Герман Хайнманн, гражданин Эстонии, прибыл 18 февраля в Соединенные Штаты, в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, согласно требованиям,— пояснил 15 октября представитель миграционной службы ТАСС и добавил, что Лиллевяли ожидает выдворения из страны.

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле присваивали деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд рублей.

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