В Петербурге вынесли обвинительный приговор бывшему сотруднику Московского УМВД за мошенничество. Из зала суда он ушел домой

Как сообщает 14 октября объединенная пресс-служба судов, в ноябре 2017 года полицейский, зная, что в разработке у коллег находится заявление о мошеннических действиях в отношении компаний ООО «Янтарь» и ООО «Балтийская звезда», связался с их представителем. Он заявил ему, что может повлиять на то, чтобы его коллеги возбудили дело, его дальнейшее расследование и избрание в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения, связанной с заключением под стражу. За свои услуги Яговкин запросил 1 200 000 рублей. При этом он особо упирал на то, что если представитель компании откажется и не передаст хотя бы часть денег — 200 тысяч, то материалу не будет дан ход. Мужчина согласился на передачу лишь 150 000 рублей.

Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении бывшего оперуполномоченного группы уголовного розыска 51-го отдела полиции Станислава Яговкина. Его признали виновным в покушении на мошенничество.

После этого Яговкин встретился с доверителем обеих фирм и получил от него часть денежных средств в размере 100 000 рублей. В феврале 2018 года на автостоянке гипермаркета «ОБИ» в ходе личной встречи он получил еще часть денежных средств в размере 50 000 рублей.



Когда же якобы за оперативное сопровождение уголовного дела он попросил еще полмиллиона, мужчина пошел в полицию. В марте 2018 года Яговкин был задержан сотрудниками УФСБ во время передачи муляжа денег.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца в колонии общего режима. Однако ему было зачтено то, что с марта 2018 года по февраль 2019 года он находился под стражей.



«В связи с тем, что срок содержания Яговкина под стражей в качестве меры пресечения в виде заключения под стражу поглощает срок наказания, Яговкин от отбывания наказания освобожден», — сообщает пресс-служба.

